¿Sian Chiong es gay? El exhabitante de La casa de los famosos México dice: “Mi preferencia siempre ha sido clara”

A raíz de su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde se percibieron ciertos coqueteos con Ricardo Peralta, sobre Sian Chiong no han parado las especulaciones sobre si es gay, situación que al actor tan ya no le importa que ahora hará una obra muy fuerte sobre esta temática.

“Yo soy actor. Disfruto lo que hago, y lo que la gente pueda opinar de mis preferencias es algo que no me afecta, sinceramente. Son opiniones y las respeto. Cada cual tendrá su razón”. Sian Chiong

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En 2024, Sian Chiong y Ricardo Peralta despertaron sospechas de romance en ‘La casa de los famosos México’ / Luis Pérez, iG @adrianCueof, @sian_ofiCial, @audreylnss y @laCasafaMososMx

Sian Chiong, exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2024’, habla de su orientación

Es categórico: “Mi preferencia siempre ha sido clara: Soy heterosexual, pero estoy con orgullo de poder interpretar también personajes de la comunidad. Para mí es un honor inmenso”.

Sobre cómo logra que no le importen estos cuestionamientos, señaló: “El tiempo te ayuda a madurar y crecer. La obra se llama Entre tú y yo. Estoy con Adrián Cué, y ha generado mucha expectativa. Tuvo más de 1 millón de visualizaciones la publicación (cuando se anunció). Se encendieron las redes”.

Sian Chiong “Es una maravilla que tenga este furor, que el póster de una obra logre tener este alcance. Es una obra basada en hechos reales. Va a tener música, y Adrián y yo vamos a cantar. Habrá sus momentos cachondos, de tragedia, violencia, mucho amor”.

Sobre la química que ha tenido con Adrián, señaló: “Hemos hecho una mancuerna impresionante. Me sorprendió. Fue como si nos conociéramos más, como si hubiéramos trabajado en otro proyecto. Agradezco tener un compañero tan lindo como él. Ya llevamos un tiempo ensayando, ya tenemos toda la obra montada, solo estamos puliendo detalles”.

En cuanto a las escenas sexuales, comentó: “Siempre es un reto actoral tener que hacer intimidad, ya sea con hombres o con mujeres, porque estás cruzando una línea que normalmente lleva tiempo entrar en ese terreno con cualquier persona. Siempre es un poco difícil, pero como actores estamos preparados para cruzar esas fronteras y dejarnos llevar por completo por el juego. En esta obra hay carnita”.

Para Sian no es difícil despojarse de la ropa frente al público. “En mi caso no tengo problema, porque yo me desnudo como actor en el escenario. No soy yo, es el personaje”.

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Sian Chiong hará una obra de teatro en Adrián Cue / Luis Pérez, IG @adrianCueof, @sian_ofiCial, @audreylnss y @laCasafaMososMx

¿Sian Chiong, exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2024’, tiene novia?

Por otra parte, en su vida personal, se encuentra muy feliz con su novia, la modelo y edecán Audrey Luján, de quien nos contó: “Nos conocimos en mi edificio. Era mi vecina. Fue maravilloso. Ella me preguntó por mi acento y después me invitó a salir”.

Y es que después de ser tan funado en La casa de los famosos México, pudo encontrar a alguien que lo valorara. “En ella vi a una persona que estaba interesada en conocerme y darme la oportunidad de llegar a una cercanía desde el corazón, y eso a mí me gana. Me conquistó su manera de tratarme. No vi a una persona interesada... Ya vivimos juntos. Planes de boda, por ahora no, pero quién sabe. Lo que sí me gustaría es tener hijos. Todavía no, pero más adelante”, finalizó.

Ella es la novia de Sian Chiong / Luis Pérez, iG @adrianCueof, @sian_ofiCial, @audreylnss y @laCasafaMososMx

¿Quién es Sian Chiong, exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2024’?

Es originario de La Habana, Cuba. Ahí formó parte de la boy band Ángeles.

Probó suerte en Hollywood, en la película Alina de Cuba.

En 2018 llegó a México. Lo hemos visto en series y telenovelas como Like la leyenda, Juntos el corazón nunca se equivoca, La mexicana y el güero, Corazón guerrero y Ellas soy yo, Gloria Trevi, por mencionar algunas.

En 2024 fue participante de la segunda temporada de La casa de los famosos México.

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