¡Ricardo Peralta besa a Sian Chiong en LCDLFM y le llueven críticas en redes!

Hace unos momentos, Ricardo Peralta y Sian Chiong protagonizaron un momento que comenzó a dar de qué hablar en redes sociales y dividir opiniones.

Resulta que los habitantes del cuarto tierra se encontraban jugando. En esta dinámica, Peralta debía besar a Chiong, quien estaba acostado con los ojos cerrados como si estuviera dormido.

El beso, que ocurrió de manera sorpresiva, generó reacciones encontradas porque pensaron en redes que Sian no había dado su consentimiento para ello. Ricardo Peralta le plantó el beso y salió corriendo, pero se mostró visiblemente emocionado y nervioso tras ello, mientras que Sian, aparentemente tranquilo, no respondió de manera inmediata y se quedó acostado mientras los integrantes del cuarto gritaban por lo que pasó.

Críticas a Ricardo Peralta por su comportamiento con Sian en La casa de los famosos México

Esto sucedió durante la transmisión 24/7 del reality y desató un fuerte debate en redes sociales donde algunos usuarios han comenzado a cuestionar la acción del influencer, recordando que en el pasado fue acusado de ac0so y en esta ocasión algunos consideran que puede ser una forma de ac0so lo que realizó con Sian.

“Eso es abus0”, “ya tiene fama previa de ac0so s3xu4l y no le hicieron nada. Por eso lo sigue haciendo”, “esto ya se está sobrepasando... Ricardo no puede ni debe de actuar de esa manera, se ve supermal incluso ya tuvo demandas y cancelaciones por el mismo motivo”, “síganle aplaudiendo a ese ac0sador, a kilómetros se nota que Sian no está cómodo con la historia p1tera que le inventó Ricardo, pero como es gay ya deben aceptarle sus estup1d3ces… no veo la hora que saquen a ese infeliz”, comentaron.