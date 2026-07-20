La casa de los famosos México 2026: ¡Ella es la decimotercera habitante confirmada HOY, lunes 20 de julio!

A solo una semana de que arranque La casa de los famosos México 2026, este 20 de julio se revelará a la décima tercera habitante del reality. Las pistas difundidas por la producción apuntan a una famosa personalidad de Internet que podría dar mucho de qué hablar dentro de la casa.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados al momento en La casa de los famosos México 2026?

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México 2026 ha revelado a los primeros doce participantes que formarán parte del reality. La lista de confirmados está integrada por:

Ernesto Laguardia: Actor y conductor

Actor y conductor Karina Torres: Influencer y miembro del grupo las Perdidas

Influencer y miembro del grupo Ximena Herrera: Actriz

Actriz Aldo Rendón: Influencer y consultor de imagen

Influencer y consultor de imagen Moisés Peñaloza: Actor y modelo

Actor y modelo Cynthia Klitbo: Actriz

Actriz Yahir: Cantante y actor

Cantante y actor Flor Vigna: Influencer, boxeadora y figura del entretenimiento originaria de Argentina

Influencer, boxeadora y figura del entretenimiento originaria de Argentina Massad: Influencer y empresario de ascendencia árabe

Influencer y empresario de ascendencia árabe Arantza Ruiz: Actriz y creadora de contenido en plataformas de streaming

Actriz y creadora de contenido en plataformas de streaming Ese Pérez: Influencer, comediante y cantante

Influencer, comediante y cantante Fede Vigevani, influencer y creador de contenido

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¿Cuáles son las pistas de la decimotercera habitante de La casa de los famosos México 2026?

Según las pistas que ha revelado la producción sobre la identidad del decimotercer habitante de La casa de los famosos México 2026, todo apunta a que se trata de un influencer de gran popularidad. Entre los objetos que aparecieron en el avance destacan:

Las pistas reveladas fueron las siguientes:

Fondo rosa,

Diversas flores,

Logos de diferentes redes sociales,

Maquillaje,

Cámaras,

Camioneta rosa y,

y, Un vestido plateado.

Esto fue suficiente para que las teorías e hipótesis comenzaran entre internautas, pues aseguran se trata de otro influencer. ¿Quién puede ser?

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¿Brianda Deyanara será la decimotercer habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026 según teorías?

Tras las pistas publicadas por la producción de La casa de los famosos México, miles de internautas comenzaron a conectar las diferentes piezas y significados de la grabación.

El nombre que más se repite entre usuarios en redes es el de Brianda Deyanara, una reconocida influencer y creadora de contenido:

“Brianda Deyanara queeeeé”,

“Es Brianda es más que obvio es su camioneta rosita, y las rosas de su departamento” y,

y, “Por obvias razones es Brianda”.

Es importante destacar que esto solo corresponde a ideas y teorías en redes sociales, por lo que no hay más información o comentarios al respecto por parte de la producción del reality.

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Brianda Deyanara, presunta habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se revelará al decimotercer habitante de La casa de los famosos México 2026?

La página oficial de La casa de los famosos México 2026 escribió que el confirmado número 13 se revelará el lunes 20 de julio, en punto de las 20:28 hrs.

Dicho evento podrá seguirse por todas las plataformas digitales del reality, y las apuestas entre internautas y audiencia ya han comenzado. ¿Será que veremos a la también tiktoker?

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IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

Ella es la decimotercera habitante de La casa de los famosos México 2026

El misterio está por terminar. Mientras llega la presentación oficial de la nueva habitante, las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.