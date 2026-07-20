Sylvia Pasquel responde si entrará a ‘La casa de los famosos México’ y revela, ¿sería la mejor pagada?

‘La casa de los famosos México’ confirmó a Fede Vigevani como su doceavo habitante para su cuarta temporada. Con ello, las especulaciones y rumores sobre quiénes serán los próximos participantes confirmados está muy latente en las redes sociales.

Uno de los nombes más frecuentes en esas versiones es el de la icónica Sylvia Pasquel. Después de tiempo de rumores, la actriz rompió el silencio y habló sobre las invitaciones que le han hecho para participar. ¿Confirmó su participación? Te contamos.

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Sylvia Pasquel / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’?

En entrevista para Radio Fórmula, la hija de Silvia Pinal fue cuestionada sobre su supuesta participación como habitante de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, ella desde un inicio desmintió los rumores, aclarando que “ya les ha dicho que no”, dando a entender que ya ha recibido invitaciones formales para entrar.

No descartó totalmente su participación, pues mencionó que sí le gustaría participar como comentarista o conductora del programa durante las galas, pero no se visualiza como habitante; pues las actividades y desafíos al interior de la casa no le llaman la atención y que para ella, es incómodo.

“Yo ya les he dicho que no. Me gusta el concepto, me gusta verlo; me gustaría estar en el panel, en el antes y después; pero dentro de la casa yo no me veo, no es un proyecto que a mí me entusiasme.” Sylvia Pasquel

Respecto a su opinión del programa y sus participantes, considera que es un proyecto para dos tipos de celebridades: para quienes buscan catapultarse en el inicio de su carrera y para los que necesitan “refrescar su carrera”.

“Este proyecto es para dos tipos de carreras: La que quiere despegar, darse a conocer, o carreras que necesitan refrescarse.” Sylvia Pasquel

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¿Cuánto dinero le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar al reality?

La actriz no reveló con detalle la cantidad de cinero que le ha ofrecido la producción de ‘La casa de los famosos'. No obstante, mencionó las listas que se han filtrado de los supuestos sueldos que estarían recibiendo los habitantes, y Sylvia declaró que le han ofrecido más que eso.

“Estar recibiendo un muy buen sueldo, porque siempre me han ofrecido un sueldo mucho mayorcito que el que me ponen en las encuestas. (...) No quiero sonar pretenciosa, pero no lo necesito. Lo que he hecho, lo he hecho con mi trabajo y me da para vivir cómodamente. Sylvia Pasquel

Mencionó que no se trata de un tema de dinero, pues ella asegura no necesitarlo, pues con el trabajo que ha hecho durante tantos años le ha permitido vivir cómodamente y sin preocupaciones.

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Sylvia Pasquel / Facebook: Sylvia Pasquel

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México’?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ dará inicio el domingo 26 de julio y hasta el día hoy ya hay 12 habitantes confirmados; y pistas del número 13.

Los nombres que ya figuran para el reality de este 2026 son:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Yahir

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Las pistas del décimotercer habitante de La casa de los famosos México apuntan a que otra actriz se sumará al reality.

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