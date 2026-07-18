La casa de los famosos México 2026: productora estaría desesperada tras renuncia de celebridad, reportan

En medio de las revelaciones de los habitantes de La casa de los famosos México 2026, reportan que la producción estaría enfrentando algunos problemas para firmar a dos celebridades. ¿Se sabe de quién se trata? Te contamos los detalles de lo que dijeron en el programa de Maxime Woodside.

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La casa de los Famosos México 2026 está a días de su estreno. / RS

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de La casa de los famosos México?

Luego de que HotSpanish arremetió contra La casa de los famosos México, comenzó la revelación de los personajes de la nueva temporada. Los confirmados se seguirán dando a conocer diariamente, con excepción del día sábado, hasta la fecha de su estreno.

Cabe recordar que La casa de los famosos México volverá el próximo 26 de julio en punto de las 8:30 de la noche; la transmisión podrá seguirse a través del Canal de las Estrellas y ViX, plataforma donde se transmitirá el 24/7.

Hasta ahora, algunos de los confirmados son Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Aldo Rendón, Karina Torres, Flor Vigna, Mosiés Peñaloza, entre otros. Aunque esta temporada parecen no existir sorpresas, recientemente ocurrió una fuerte revelación sobre los habitantes.

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Algunos de los confirmados de La casa de los famosos México 2026.

¿Productora de La casa de los famosos México 2026 enfrenta crisis a pocos días del estreno?

Durante una de las transmisiones del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, se dio a conocer que, aparentemente, la productora Rosa María Noguerón estaría enfrentando problemas a pocos días del estreno de la temporada.

De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, aunque las celebridades ya se han ido revelando, hay un par que se arrepintieron de última hora. Aunque no reveló su identidad, aseguró que la productora está “con cartera abierta” buscando famosos.

“Alguien se le bajó antier y Rosa María Noguerón está buscando desesperadamente dos celebridades porque a alguien se le bajó fuerte, de los últimos que están por despatar. O sea, de último momento dijeron ‘no’”. Ernesto Buitrón

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¿Cuántos serán los participantes de La casa de los famosos México?

Aunque no se dio a conocer el nombre de las celebridades que se bajaron del proyecto, Maxine Woodside mencionó que podría tratarse de Yahir, pues aunque fue revelado no dio entrevistas. Mientras que en los comentarios ‘Chamonic’ mencionó que el actor Brandón Peniche no estará en el proyecto.

Respecto al número de habitantes, existe una incógnita desde que Ernesto Laguardia dijo en una entrevista que serían 18. A diferencia de La casa de los famosos de Telemundo, en la edición de siempre hay menos habitantes y su duración es menor. Hasta ahora, no se han dado más detalles.

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