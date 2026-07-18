Karina Torres revela la cirugía que casi le cuesta la vida antes de La casa de los famosos México 2026

Karina Torres vuelve a dar de qué hablar y esta vez no por sus ocurrencias junto a las Perdidas ni por su próxima participación en La casa de los famosos México 2026. La creadora de contenido revivió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que una complicación derivada de unos biopolímeros que le fueron inyectados años atrás la llevó a una delicada cirugía que, según confesó, la hizo pensar que podría morir.

Mira: El antes y después de Karina Torres, integrante de LCDLFM 2026; publica FOTO antes de su transición

Karina Torres / Redes sociales

¿De qué se operó Karina Torres?

La participante de La casa de los famosos México 2026 explicó que el problema surgió tras detectar una inflamación anormal en la zona glútea. Con el paso de los días, la lesión fue creciendo hasta convertirse en un absceso que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Karina Torres reveló que la complicación estaba relacionada con los biopolímeros que le habían sido inyectados aproximadamente diez años atrás. Aunque durante una década no presentó síntomas ni molestias, la situación cambió repentinamente mientras realizaba un viaje por Europa.

Según contó la influencer, la emergencia médica se detonó durante una estancia en Grecia. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda médica especializada para conocer el origen del problema y evitar que la infección siguiera avanzando en su organismo.

Karina Torres “Hace poquito tuve una complicación. Específicamente, cuando viajé para hacer ‘Migajeras por el mundo’. Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia”.

Lee: Karina Torres pone freno a las comparaciones con Wendy Guevara antes de entrar a La casa de los famosos México

Luis Pérez/ Redes sociales

¿Por qué la salud de Karina Torres estuvo en riesgo?

El caso de Karina Torres se volvió especialmente delicado debido a las complicaciones que pueden generar los biopolímeros en el cuerpo humano. Estas sustancias han sido señaladas por especialistas debido a los problemas que pueden aparecer incluso muchos años después de su aplicación.

Ante el crecimiento del absceso, la integrante de las Perdidas acudió con diversos especialistas hasta encontrar apoyo de un cirujano en Colombia, quien le recomendó un tratamiento para combatir la infección y preparar el procedimiento quirúrgico necesario.

La creadora de contenido admitió que el miedo se apoderó de ella cuando comprendió la gravedad de la situación. Incluso, reconoció que llegó a pensar que las consecuencias podrían ser fatales si no recibía atención médica de manera oportuna.

“Me puse muy tensa al ver el absceso. Sobre todo, por las consecuencias que generan los biopolímeros en el cuerpo humano. Los efectos son muy fuertes, pero afortunadamente me atendí con un cirujano”. Karina Torres

Después de varios estudios y valoraciones médicas, Karina Torres fue sometida a una cirugía para retirar el material que estaba provocando la reacción en su cuerpo, un procedimiento considerado complejo debido a los riesgos asociados con este tipo de sustancias.

Mira: Karina Torres se sincera y revela la poderosa razón por la que aceptó participar en La casa de los famosos México

Redes sociales

¿Cómo fue la recuperación de Karina Torres tras la cirugía?

Luego de la operación, Karina Torres compartió parte de su proceso de recuperación con sus seguidores, quienes permanecieron atentos a cada actualización sobre su estado de salud. La influencer aseguró que la experiencia la hizo reflexionar profundamente sobre las decisiones estéticas tomadas años atrás.

La extracción de biopolímeros suele requerir cuidados especiales y seguimiento médico constante. En el caso de la participante de La casa de los famosos México 2026, el proceso fue acompañado por especialistas para reducir el riesgo de nuevas complicaciones.

Aunque atravesó momentos de incertidumbre y temor, la también empresaria logró recuperarse favorablemente. Actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y en la preparación para su ingreso al reality, donde espera mostrar una faceta mucho más personal al público.

Su testimonio también abrió nuevamente la conversación sobre los riesgos de los procedimientos estéticos realizados con materiales no recomendados, especialmente cuando sus efectos pueden manifestarse años después de haber sido aplicados.

Mira: Karina Torres pasó de los anexos a La casa de los famosos México: la oscura historia detrás de la “Lic”

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Karina Torres?

A lo largo de los años, Karina Torres ha sido transparente respecto a los procedimientos estéticos que se ha realizado. La influencer nunca ha ocultado las intervenciones que han contribuido a su transformación física.

Entre los procedimientos que ella misma ha reconocido destacan:



Implantes mamarios

Aplicación de biopolímeros en los glúteos y una posterior cirugía para retirarlos

Rinoplastia

Tratamientos estéticos no invasivos.

La integrante de las Perdidas ha señalado en diversas ocasiones que las operaciones forman parte de decisiones personales. Sin embargo, la complicada experiencia que vivió con los biopolímeros se convirtió en una dura lección sobre los riesgos que pueden existir detrás de algunas modificaciones corporales.

Ahora, mientras se alista para entrar a La casa de los famosos México 2026, Karina Torres llega con una historia de vida marcada por momentos difíciles que estuvieron a punto de cambiarlo todo.