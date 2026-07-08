Karina Torres se sincera y revela la poderosa razón por la que aceptó participar en La casa de los famosos México

Karina Torres se sinceró luego de ser confirmada como la segunda habitante de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 4. En un video contó cuáles son sus razones para participar después de que su amiga Wendy Guevara de ‘las Perdidas’, ganara la primera edición. Te contamos los detalles.

La casa de los famosos México 4, pistas segundo habitante / Redes sociales

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¿Cuál es la historia de Karina Torres antes de llegar a ‘La casa de los famosos México 2026'?

La historia personal de Karina Torres es la de una mujer que pasó de los anexos a ‘La casa de los famosos México 4'. La influencer vivió una batalla contra las adicciones, tuvo problemas legales, ejerció el trabajo de valle y recientemente enfrentó una crisis de biopolímeros derivada de procedimientos estéticos.

La influencer tran ha contado que pasó de consumir sustancias a los 15 años, hasta llegar a tener episodios de psicosis. Durante esta etapa, intentó suicidarse por causa de una profunda depresión.

La adicciones de Karina Torres le provocó terminar en la comandancia Cepol derivada de comportamientos agresivos en su domicilio. Por estos problemas, su familia tomó la decisión de internarla contra su voluntad en el centro de rehabilitación Casa Gratitud, al que se le conoce como un anexo.

¿Karina Torres fue la segunda confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026'? / Redes sociales

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¿Cómo confirmaron a Karina Torres como habitante de ‘La casa de los famosos México 2026'?

Las pistas para conocer a la segunda habitante confirmada de ‘La casa de los famosos México 4' dejaron entrever que se trataría de una mujer relacionada con el glamour y la moda.

En el video promocional del reality, una animación de una ‘maquinita’ de premios que atrapa las pistas de cada nuevo integrante, los ‘premios’ atrapados que apuntaron a ‘la Lic.’ fueron:



Tacones de aguja.

Un llamativo vestido naranja.

Maquillaje.

Un salón de belleza.

Un letrero de neón.

La bandera de la comunidad trans.

Después de que se confirmó a Ernesto Laguardia como el primer habitante, la producción del programa anunció oficialmente a Karina Torres y la mostró como una muñeca de juguete en su caja, siendo atrapada por la máquina de premios.

Karina Torres habla sobre entrar a La casa de los famosos México / Luis Pérez/ Redes sociales

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¿Cuáles fueron las razones por las que Karina Torres aceptó ser habitante de ‘La casa de los famosos México 2026'?

Una vez que se confirmó a ‘la Lic.’ Karina Torres en la cuarta edición del programa, la influencer compartió un video en el que explica las razones detrás de su decisión de unirse. “Acepté este proyecto porque, para mí, es un impulso para salir adelante en todos los aspectos”, dijo. “También me la pensé un poquito porque van a conocer cómo soy, sin filtros, como la persona que realmente soy”, agregó.

Karina Torres también hizo una fuerte revelación sobre lo que la gente podrá ver de ella en La casa de los famosos México 2026, esto dijo:

No me da miedo que conozcan que tengo un carácter medio fuerte. Ni me da miedo que me vean enojada o que divague en mi cabeza (...) Estoy muy emocionada, ¡no sé si irme a comprar una Magnum y salir toda prepotente al oxxo! Karina Torres

Los rumores sobre Karina comenzaron cuando su amiga Evelyn Hernández habló en una entrevista, eso hizo que en internet se preguntaran si otra ‘Perdida’ entraría a ‘La casa de los famosos México 2026'.