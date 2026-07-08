La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del cuarto habitante confirmado, VIDEO

El misterio dentro de La casa de los famosos México 2026 sigue creciendo. Luego de confirmar a Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, la producción soltó nuevas pistas sobre el cuarto integrante del reality. Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en analizar cada detalle del video para intentar descubrir quién será la próxima celebridad en cruzar la famosa puerta.

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¿Qué famosos ya están confirmados en La casa de los famosos México 2026?

Hasta este momento, la producción de La casa de los famosos México 2026 ha revelado a tres celebridades que formarán parte de la nueva temporada.

El primero en ser anunciado fue Ernesto Laguardia, actor y conductor con una larga trayectoria en la televisión mexicana. Su incorporación fue bien recibida por los seguidores del formato, quienes consideran que su experiencia podría convertirlo en uno de los participantes más fuertes de la competencia.

Posteriormente se confirmó la presencia de Karina Torres, integrante de las Perdidas y una de las creadoras de contenido más populares de los últimos años. Su llegada generó conversación debido a las declaraciones de Paolita Suárez, quien aseguró que el lugar se definió entre ambas.

Más tarde, la producción sorprendió al anunciar a Ximena Herrera, actriz reconocida por su trabajo en diversos proyectos televisivos y admirada por su amor por el arte gracias a su hermano y termino revelando que el perrito en las pistas ¡es su sobrino! pues es el lomito de su mejor amiga.

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Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, confirmados de La casa de los famosos México 2026

¿Quién es el cuarto habitante de La casa de los famosos México 2026? Estas son las pistas que intrigaron a todos

La producción de La casa de los famosos México 2026 ya lanzó el video con las pistas del que sería el cuarto habitante confirmado del reality, y los objetos mostrados no tardaron en desatar teorías entre los seguidores del programa.

En las pistas se dejaron ver varias pistas relacionadas con su identidad: un perrito, ropa de diseñador, joyas, lentes y mucho glamour. De inmediato, usuarios de redes sociales comenzaron a especular que detrás del personaje podría estar el reconocido stylist mexicano Aldo Rendón.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de una perrita, ya que muchos seguidores señalaron que podría tratarse de Rita, la inseparable mascota del experto en moda. Y es que la historia detrás de la lomita tiene un significado muy especial: Rita llegó a la vida de Aldo como un regalo de la conductora Montserrat Oliver. Aunque en un principio él no era particularmente fan de los perros, la presentadora insistió en que tener una mascota lo ayudaría a desarrollar un lado más sensible y humano.

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¿Aldo Rendón es el cuarto habitante de La casa de los famosos México 2026? ¿Quién es el famoso stylist?

Las apuestas en redes sociales apuntan cada vez con más fuerza a Aldo Rendón como el posible cuarto habitante de La casa de los famosos México 2026. Los usuarios aseguran que las pistas encajan perfectamente con la personalidad y trayectoria del famoso consultor de imagen: los lentes, la presencia de una perrita, el traje rosa, el bolso de diseñador y todo el universo relacionado con la moda y el glamour.

Para los que no lo conocen. Aldo Rendón es uno de los consultores de imagen y fashion stylists más influyentes de México. Originario de Culiacán, Sinaloa, ha construido una exitosa carrera de más de dos décadas dentro de la industria del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los asesores de moda más solicitados por celebridades nacionales e internacionales.

Su historia resulta particularmente llamativa porque no estudió moda de manera formal. Comenzó su trayectoria profesional a los 17 años trabajando desde posiciones básicas en el periódico Reforma y, con el paso del tiempo, logró abrirse camino hasta convertirse en una figura clave dentro del mundo del espectáculo y la moda. Gracias a su estilo irreverente, su visión estética y su capacidad para entender la imagen pública de las celebridades, hoy es considerado uno de los estilistas más reconocidos del país.

A lo largo de su carrera, Aldo Rendón ha trabajado con algunas de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano. Entre las famosas que han recurrido a su asesoría destacan nombres como Thalía, Gloria Trevi, Belinda, Galilea Montijo y Ana de la Reguera.

Su trabajo también lo ha llevado a colaborar con prestigiosas marcas internacionales de lujo como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, consolidándose como una referencia dentro de la industria de la moda.

se mamaron con sus pistas, solo tuve q ver su manga JAJAJAJAJ Aldo Rendon al final si va para #LCDLFMX la verdad dude q lo lograrian pic.twitter.com/2Jc1k09E34 — bumpii (@llegaramarzo) July 9, 2026

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 y dónde se podrá ver?

El estreno de La casa de los famosos México 2026 está programado para el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche a través de Las estrellas, señal que transmitirá las galas principales del reality.

Asimismo, los fanáticos podrán seguir cada detalle mediante ViX, plataforma que ofrecerá acceso permanente a la casa con transmisión en vivo durante las 24 horas del día.

En cuanto al equipo de conductores, regresan varios de los rostros más reconocidos del formato. Galilea Montijo continuará al frente de las galas de nominación y eliminación, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice conducirán las emisiones semanales.

Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff volverán a encargarse de las pregalas y postgalas, espacios en los que analizan los momentos más importantes de la convivencia. En el ámbito digital, Marie Claire Harp seguirá ofreciendo contenido exclusivo para los seguidores más fieles de La casa de los famosos México 2026.