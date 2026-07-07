¿Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’? Ella es la segunda habitante confirmada HOY 7 de julio

Ya han comenzado las revelaciones de habitantes para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante la noche del lunes 6 de julio, se anunció a Ernesto Laguardia como el primer confirmador del reality.

Este 7 de julio, la producción dará a conocer al segundo concursante. De acuerdo con las pistas dadas en las redes sociales oficiales del show, se trata de una mujer. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

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Rumores apuntan a que Karina Torres estaría en ‘La casa de los famosos México 2026'? / Redes sociales

¿Quién es Ernesto Laguardia, primer habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Para muchos, no fue sorpresiva la revelación de Ernesto Laguardia como primer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’. En el video de sus pistas, mostraron cosas relacionadas con celebraciones de XV años y trajes de época, lo que fue una clara referencia a sus telenovelas de antaño.

Aunado a eso, los fans señalaron que habrían filtrado su identidad horas antes en un comercial para televisión abierta. Pese a todo, muchos están felices con su participación y ya prometieron apoyarlo para que logre llegar a la gran final.

Con una vasta carrera de más de 40 años, Ernesto Laguardia se ha consolidado como uno de los actores y presentadores más queridos de México. Se le ha visto en producciones memorables como:

Quinceañera

Amor real

Una familia con suerte

Aventuras en el tiempo

Código F.A.M.A

Amanecer

Ha tratado de mantener su vida personal lejos de los reflectores, pero se sabe que está casado y tiene tres hijos. De acuerdo con el propio actor, su familia estuvo de acuerdo y hasta lo incentivó para que entrara a ‘La casa’.

En cuanto a sus planes dentro del concurso, señaló que se divertirá mucho, mostrará al público “otra faceta” y, principalmente, sacará a los participantes “uno por uno”.

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Ernesto Laguardia es el primer confirmado de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Los rumores sobre el presunto ingreso de Karina Torres a ‘La casa de los famosos México 2026’

‘La casa de los famosos México 2026’ ya compartió pistas sobre su segundo habitante. Por lo que se pudo observar, se tratará de una mujer a quien le gusta todo lo relacionado con la belleza y el maquillaje.

Lo que realmente llamó la atención del público fue que, al parecer, pertenece a la comunidad LGBT+. Para muchos, esto sería la prueba fehaciente de que se trataría de Karina Torres, gran amiga de Wendy Guevara e integrante del clan ‘las Perdidas’.

Esta no es la primera vez que su nombre suena para el reality. Incluso se ha mencionado en las supuestas listas filtradas del reality. La confirmación habría sido las recientes declaraciones de Guevara. La conductora manifestó que será imparcial, sin importar si conoce o no a los participantes.

Cabe destacar que esto es solo un RUMOR y la identidad del segundo habitante se dará a conocer este 7 de julio, a las 8:30 pm, mediante las redes sociales del reality.

Pistas sobre el segundo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ está programado para el próximo domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de Las estrellas. También será transmitido por VIX, aplicación en la que también se podrá tener acceso al famoso 24/7.

Los conductores serán los mismos que en ediciones anteriores. Galilea Montijo como titular para los domingos de eliminación y los miércoles de nominación. Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán en las galas semanales.

En tanto que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán los encargados de las pre y postgalas. Para la parte digital, se designó a Marie Claire Harp.

Galilea Montijo será la conductora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

Ella es la segunda habitante confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026’

Información en desarrollo…

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