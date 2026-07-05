La casa de los famosos México 2026 ¿revela a su primer habitante confirmado HOY 5 de julio? Esto se sabe

La espera se alargó un poco más. Aunque todo apuntaba a que este domingo 5 de julio se revelaría al primer habitante de La casa de los famosos México 2026, la producción sorprendió al anunciar un cambio de planes.

Mientras llega el esperado anuncio, las pistas compartidas por la producción continúan alimentando las especulaciones y muchos creen haber identificado al famoso detrás de las señales. Todo apunta a una celebridad con una trayectoria ampliamente conocida en la televisión mexicana.

Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta cuarta temporada, incluyendo horarios, pregala, postgala y las pistas que delataron al misterioso habitante número uno.

Mira: Elaine Haro filtra detalles de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿reveló a los nuevos habitantes?: VIDEO

¿Quién podría ser el primer habitante de La casa de los famosos México 2026?

Las pistas de La casa de los famosos México 2026 apuntan con bastante claridad hacia un actor con trayectoria en telenovelas de Televisa. En el video de pistas, publicado el jueves 2 de julio en la cuenta oficial de Instagram del reality, aparece:

Una máquina de peluches con distintos objetos dentro de una vitrina de cristal

Un número romano XV

Una figurita de quinceañera

Una pareja bailando vals

Un conejo de peluche con moño azul

Una cebra de juguete

Un casco de bombero

Una chamarra de mezclilla estilo mecánico

Un maniquí vestido con ropa de época.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en conectar los puntos. El número XV y la escena del vals remiten directamente a la telenovela “Quinceañera”; el vestuario de época con olanes recuerda a “Amor Real"; y la chamarra de mecánico haría referencia a “Los parientes pobres”.

Las tres producciones coinciden en la trayectoria de un mismo actor apellidado Laguardia, lo que llevó a los fans a señalarlo como el candidato más probable para ser el primer habitante oficial de La casa de los famosos México 2026, aunque la producción no ha confirmado nada de manera oficial y todo se sabrá hasta este lunes 6 de julio.

Mira: ¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? Conductor revela la verdad: “Es un programa polémico”

¿Se canceló la revelación del primer habitante de La casa de los famosos México 2026? Esto es lo que se sabe

No. Aunque inicialmente se esperaba que el primer habitante de La casa de los famosos México 2026 fuera revelado este 5 de julio, la producción cambió los planes y decidió posponer el anuncio para mañana, manteniendo el suspenso entre los seguidores del reality.

Esto fue lo que dijo:

Producción de La casa de los famosos México ¡Atención, fans de La casa de los famosos México! Ya es oficial: será este lunes 6 de julio a las 8:28 p.m. cuando finalmente se revele la identidad del primer habitante de La casa de los famosos México 2026. La cita es por ViX, Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y las plataformas digitales oficiales del reality. Hasta ahora, la producción ha soltado varias pistas que tienen a las redes sociales haciendo sus apuestas: una cebra, un casco de bombero, un traje y hasta un conejo forman parte de las señales sobre el famoso que entrará a la casa más vigilada de México.

¿Habrá pregala y postgala en La casa de los famosos México 2026?

Sí, y esta es una de las noticias que más ha emocionado a los fans de La casa de los famosos México 2026’. La producción confirmó que la cuarta temporada mantendrá el formato de pregala y postgala, que en la edición anterior se convirtió en una de las secciones favoritas del público gracias a la química entre sus conductores.

¿Cuáles son los horarios de pregala y postgala de La casa de los famosos México 4?

La producción de La casa de los famosos México 4 ya confirmó los horarios oficiales para que nadie se pierda ni un segundo de la acción dentro y fuera de la casa:

Pregala:



Lunes a viernes: 9:30 p.m.

Domingos: 8:00 p.m.

Postgala:



Lunes a viernes: 11:30 p.m.

Domingos: 11:00 p.m.

Con estos horarios ya definidos y el primer habitante a punto de revelarse, La casa de los famosos México 2026 promete arrancar con todo.