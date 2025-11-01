Galilea Montijo confiesa por qué diría no a ‘La casa de los famosos México’, ¿por culpa del hate?

Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas y carismáticas de la televisión mexicana, habló con total sinceridad sobre su postura respecto a “La casa de los famosos México”. Después de conducir tres exitosas temporadas del reality show de Televisa, la también actriz sorprendió al revelar que no le gustaría formar parte del programa.

Su decisión, explicó, tiene que ver con la etapa de vida en la que se encuentra y con las prioridades que hoy guían su carrera y su vida personal.

La presentadora de “Hoy” reconoció que a sus 53 años se siente más tranquila y selectiva con los proyectos que acepta. Además, recordó con nostalgia su faceta como actriz, especialmente su protagónico en “La verdad oculta”, una de las telenovelas más importantes de su trayectoria. Aunque extraña la actuación, confesó que retomar ese camino no es tan sencillo como parece.

El cambio físico de Galilea Montijo se nota en cada aparición en La casa de los famosos México. / Instagram: @galileamontijo

¿Por qué Galilea Montijo no quiere entrar a La casa de los famosos México?

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, Galilea Montijo aclaró que no tiene ninguna intención de entrar a “La casa de los famosos México” como habitante.

La tapatía explicó que esa etapa ya quedó atrás y que, aunque disfruta mucho del formato, no se ve encerrada ni participando como concursante. “Que no haría regresar a La casa de los famosos México como habitante eso sí no lo haría”, aseguró con una sonrisa.

La conductora ya vivió una experiencia similar en el pasado, cuando fue parte del “Big brother VIP”, donde incluso resultó ganadora. Aquel encierro, dijo, le dejó claro lo difícil que puede ser convivir bajo cámaras las 24 horas.

Gali no descartó seguir siendo parte del proyecto, pero desde su papel como conductora, una faceta que domina y disfruta plenamente. “Me encanta mi trabajo”

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

Galilea Montijo volverá a las telenovelas, ¿qué se lo impide?

Aunque muchos fans le han pedido que regrese a las telenovelas, Galilea Montijo admitió que es algo que le encantaría, pero que por ahora resulta complicado por su agenda de trabajo como conductora de “Hoy” y de “Netas divinas”.

“Las novelas me encantaría, pero estar de conductora y regresar a las telenovelas requieren mucho tiempo, me encantaría pero es difícil, te tienes que enfocar y le tienes que dar prioridad a lo que te gusta y actuar me encantaría, pero también llevo muchos años sin actuar”. Galilea Montijo

Galilea Montijo reconoció que la actuación sigue siendo una de sus grandes pasiones, pero que lleva muchos años sin hacerlo.

Desde su protagónico en La verdad oculta en 2006, Galilea se ha dedicado de lleno a la conducción y a su rol dentro de programas como “Hoy”, “Pequeños gigantes” y “La casa de los famosos México”.

Aun así, no cierra las puertas del todo. De hecho, ha mencionado que si llega un proyecto que le permita equilibrar su vida profesional y personal, podría considerar volver a actuar.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

¿Galilea Montijo volverá a La casa de los famosos México como conductora?

Aunque aún se desconoce el elenco de “La casa de los famosos México 2026", Galilea Montijo confirmó recientemente que sí habrá una cuarta temporada del reality show. Incluso adelantó que ya existe un habitante confirmado para la nueva entrega.

Todo apunta a que Galilea continuará como la conductora estelar del programa, una labor que ha sabido llevar con carisma.

Su presencia ha sido clave para el éxito del formato y el público la reconoce como uno de los rostros más emblemáticos del reality.

