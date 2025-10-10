Galilea Montijo aclara rumores sobre discusión con Wendy Guevara en el ‘Galifest’ ¿Hubo pelea?

La polémica estuvo servida tras la fiesta de cierre de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, donde comenzaron a circular rumores sobre una supuesta pelea entre Galilea Montijo y Wendy Guevara.

La conductora decidió poner fin a las especulaciones y aclarar públicamente si hubo algún conflicto durante la celebración, desmintiendo los chismes y ofreciendo su versión de los hechos en un tono directo y sin rodeos.

Galilea Montijo finalmente habló sobre su supuesta pelea con Wendy Guevara en el ‘Galifest’. / Foto: IG/galileamontijo

No te pierdas: ¿Wendy Guevara y Ricardo Margaleff seguirán en la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

¿Qué pasó entre Galilea Montijo y Wendy Guevara en el ‘Galifest’?

Cada año, Galilea Montijo celebra su famoso ‘Galifest’, una fiesta que se convirtió en un clásico para los participantes de La casa de los famosos México, donde reúne a todos los exhabitantes de la temporada para convivir y celebrar el final del reality show, así como su gran éxito en la televisión mexicana.

Sin embargo, la más reciente edición del evento se vio envuelta en rumores que pusieron a la conductora en el centro de la polémica. ¿Hubo una discusión entre Wendy Guevara y Galilea Montijo?

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se veía a Wendy Guevara y Galilea presuntamente discutiendo durante la celebración. Posteriormente, se difundió un supuesto audio que resultó ser completamente falso en el que la conductora le había reclamado a ‘la Perdida’.

Wendy Guevara fue una de las protagonitas del ‘Galifest’. / Foto: IG/soywendyguevara

No te pierdas: Poncho De Nigris tacha de “vendida” a Wendy Guevara como conductora de La casa de los famosos México

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su presunta pelea con Wendy Guevara en el ‘Galifest’?

Tras los rumores que circularon sobre un enfrentamiento con Wendy Guevara durante la celebración del ‘Galifest’, Galilea Montijo se encargó de desmentir cualquier conflicto y ofrecer su versión de los hechos. La conductora explicó que todo se trató de un malentendido y que la actitud de ambas fue completamente amistosa durante la fiesta.

“Wendy tampoco se puso mal, a ver a una fiesta todo mundo va a bailar, a cantar, a pasarla bien. Todos la pasamos increíble. Mira caras eran de: '¿Qué?, ¿te cae?’. Se hizo un chisme de que ella me está contando algo y no es verdad”, declaró Montijo durante la transmisión del programa matutino Hoy, subrayando que no hubo ningún tipo de discusión y que los rumores surgieron de manera innecesaria.

La presentadora dijo: “Wendy y yo jamás podríamos pelearnos. Ni siquiera manoteaba, no tiene la culpa de tener ‘cabezota’ mi Wendy.”. Con estas declaraciones, Galilea reafirma que la relación con Wendy y con los demás participantes de La casa de los famosos México se mantiene cordial y que la fiesta anual sigue siendo un espacio para convivir y disfrutar sin conflictos.

La polémica entre Galilea Montijo y Wendy Guevara queda aclarada: la conductora desmiente pelea. / Foto: IG/galileamontijo

No te pierdas: Wendy Guevara dice que Ninel Conde copió la personalidad de una de ‘las Perdidas’ en La casa de los famosos México

¿Qué declaró Wendy Guevara tras la polémica con Galilea Montijo?

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada ‘La casa de los famosos México’, desmintió cualquier tipo de conflicto con Galilea Montijo en plena celebración. A través de sus redes sociales, ‘la Perdida’ aseguró que no existió ningún pleito y calificó los rumores como simples “chismes”.

En diversos videos que difundieron de la escena con Galilea Montijo y la influencer, Wendy Guevara comentó: “Ay no mms. Nada que ver tu chisme, eh, bebé’”.

Eso no es todo, Nicola Porcella reforzó la postura de Wendy Guevara y señaló en los mismos videos que todo se trataría de un malentendido.

“Ayyy, no pasó nada, están hablando, hay música y fiesta, obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”, dijo Nicola Porcella.

No te pierdas: Doña Lety explota: acusa traición de Wendy Guevara y Marie Claire ¿por Mariana Botas? ¡Amenaza con demandar!