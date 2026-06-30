¿Mar Contreras elimina a Elaine Haro? La actriz lanza dardo tras burlas de Martha Guzmán: “Derramando bilis”

A más de un año de que terminó la tercera temporada de La casa de los famosos México, Mar Contreras volvió a desatar opiniones ante su ausencia en el promocional del reality y su supuesto “desplante” a Eleine Haro tras las burlas hechas por Martha Guzmán. ¿Qué está pasando entre las artistas? Te contamos.

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Mar Contreras ausente en el promocional de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué pasó con Mar Contreras y La casa de los famosos México?

A pocas semanas de que arranque la nueva temporada de La casa de los famosos México, Mar Contreras, quien recientemente enfrentó problemas de salud, se volvió tendencia luego de que sus fans se percataran de que no aparece en el promocional del reality.

A través de un breve video creado con inteligencia artificial, se puede observar a algunos integrantes del ‘team noche’ (Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito y Elaine Haro); ante la ausencia de la actriz, usuarios explotaron contra la producción.

En respuesta, la productora Rosa María Noguerón aseguró que no había recibido la aprobación de Contreras; mientras que la actriz de “Teresa” explicó:

“Ni siquiera había notado que no aparecía. La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio porque hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer (jamás se me comentó que era tarde para mandarla)”, aclaró, y pidió que no se crearan rumores.

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¿Mar Contreras molesta por no ser incluida en promoción de La casa de los famosos México 4? / Las estrellas y redes sociales

¿Qué dijo Martha Guzmán ante la ausencia de Mar Contreras en el promocional de La casa de los famosos México?

Martha Guzmán, amiga de Dalilah Polanco, no pudo evitar burlarse y hasta revivó una frase que la actriz dijo durante su estancia en el realiry 24/7.

“Me voy enterando. La estúpida frase de: ‘No incluir también es excluir’, ahora sí se le hizo realidad. Para los que creen en decretar, pues lo decretó”, comentó Guzmán a través de X.

De inmediato, las críticas por parte de los seguidores de Mar Contreras no se hicieron esperar, por lo que Guzmán compartió una nueva publicación en la que señaló:

“La verdad confieso que sabía perfectamente que me iban a caer las “encharcadas” aquí en X. Una oleada de tonterías e insultos con faltas de ortografía es lo más divertido que existe”.

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¿Mar Contreras eliminó a Eleine Haro del promocional tras responder Martha Guzmán?

Aunque Mar Contreras aseguró estar concentrada en sus proyectos personales, tras la publicación de Martha Guzmán compartió un nuevo mensaje en el que apareció junto a su esposo.

“Tú derramando bilis por alguien que ni en el mundo te hace y nosotros poniéndonos más sabrosos y generando endorfinas, he ahí la diferencia. Bonita vida a todos”. Mar Contreras

Mar Contreras lanza nuevo dardo. / Redes sociales

A la par de su supuesta respuesta, la cuenta de X de ‘La comadrita’ aseguró que la actriz habría eliminado a Elaine Haro del promocional del reality; sin embargo, la misma Mar Contreras aclaró que se trató de una publicación de sus fans que reposteó en su cuenta:

“Dejen de mal informar. No quite a nadie, son edits de fans que reposteo y lo hago todo el tiempo”, explicó Contreras; mientras que su esposo agregó: Además, su esposo también se pronunció al respecto: “Lo que hay que decir para llamar atención”.

Hasta ahora, Elaine Haro no se ha pronunciado al respecto y Mar Contreras parece buscar dejar atrás la polémica que generó el promocional.

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