Martha Guzmán se burla de Mar Contreras por quedar fuera de promocional de LCDLFM: “No incluir también es excluir”

La polémica estalló en redes luego de que Mar Contreras no apareciera en el promocional de La casa de los famosos México 4. Mientras la actriz explicó lo ocurrido, Martha Guzmán aprovechó para lanzarle una contundente indirecta que avivó una vieja rivalidad. El comentario encendió a fans y reabrió heridas del reality.

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¿Por qué Mar Contreras no aparece en el promo de La casa de los famosos México 4?

El estreno de la casa de los famosos México 4 ya comenzó a generar conversación, pero no precisamente por su fecha o participantes confirmados, sino por una ausencia que no pasó desapercibida: Mar Contreras.

En el video promocional oficial, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, aparecen figuras destacadas de la tercera temporada como Mario Bezares y miembros del team Noche. Sin embargo, aunque este grupo fue clave en la edición pasada, Mar Contreras no figura en ningún momento del clip, lo que provocó que los fans se preguntaran qué pasó.

Las especulaciones no tardaron en explotar en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde usuarios cuestionaron si la actriz había sido excluida intencionalmente de La casa de los famosos México. Además, la presencia de Elaine Haro en el team Noche revivió viejas tensiones entre fandoms, elevando aún más la controversia.

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Mar Contreras habla sobre la enfermedad que le arrebató a integrantes de su familia / Captura de pantalla

¿Qué dijo Mar Contreras sobre su ausencia en el promocional de La casa de los famosos México?

Ante el ruido mediático, Mar Contreras decidió romper el silencio con un mensaje claro y directo para frenar rumores. La actriz y cantante aseguró que ni siquiera se había percatado de su ausencia en el promocional hasta que el tema explotó en redes.

Mar Contreras “No tenía ni idea de lo que pasó con la promo de la casa. Ni siquiera había notado que no aparecía. La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio por que hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer (jamás se me comentó que era tarde para mandarla)”.

Con estas palabras, dejó entrever que hubo un tema administrativo detrás de su ausencia, no una decisión personal o un castigo por parte de la producción de La casa de los famosos México 4.

Además, Mar pidió que dejaran de inventar conflictos, negando cualquier problema con Elaine Haro y deseándole éxito en su carrera. Sin embargo, también soltó una frase que muchos interpretaron como respuesta a las críticas:

“Aquí enterándome recientemente que ando otra vez en la boca de todo mundo jajaja. Ustedes perdiendo el tiempo en mí y mientras yo bien ocupada en mi”. Mar Contreras

¿Mar Contreras molesta por promoción de La casa de los famosos México 4? / X: marcontrerasof

¿Sigue la rivalidad entre Martha Guzmán y Mar Contreras después de La casa de los famosos México?

La reacción que más llamó la atención no vino de algún exhabitante del reality, sino de Martha Guzmán, quien mantiene una conocida diferencia con Mar Contreras desde la pasada edición de La casa de los famosos México.

Durante el reality, Martha respaldó públicamente a Dalilah Polanco en distintas polémicas. En aquel entonces, Mar aseguró sentirse excluida por varias integrantes de la casa, entre ellas Ninel Conde, Dalilah Polanco, Mariana Botas y Priscila Valverde.

Fue en ese contexto cuando la actriz pronunció la frase que se volvió viral:

“No incluir también es excluir.” Mar Contreras

Aquellas declaraciones dividieron a la audiencia. Mientras algunos apoyaron la postura de Mar Contreras, otros consideraron que exageraba los conflictos dentro del programa. Ahora, tras conocerse que la actriz no apareció en el promocional oficial de la cuarta temporada, Martha Guzmán retomó precisamente esa frase para lanzarle una indirecta.

Revive pleito de Mar Contreras y Dalilah Polanco. / Vix

¿Martha Guzmán se burló de Mar Contreras por no aparecer en el promo de La casa de los famosos México?

A través de sus redes sociales, Martha Guzmán escribió un mensaje que muchos interpretaron como una burla directa hacia Mar Contreras.

“Me voy enterando. La estúpida frase de: ‘No incluir también es excluir’ ahora sí se le hizo realidad. Para los que creen en decretar, pues lo decretó.” Martha Guzmán

El comentario no tardó en viralizarse y provocó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron a la periodista, otros la acusaron de avivar una rivalidad que parecía haber quedado atrás.

Hasta ahora, Mar no ha dado respuesta alguna; sin embargo, el hate hacia Martha ya se hizo presente en redes sociales.