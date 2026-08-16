Gala Montes vs. La casa de los famosos México; asegura que no le permitieron defender a Flor Vigna, ¿fue vetada?

Después de que Gala Montes estallara contra el contenido de La casa de los famosos México 2026, la intérprete de ‘Tacara’ aseguró que no se le permitió asistir a la gala de eliminación de este 16 de agosto para defender a Flor Vigna. ¿Fue vetada del reality? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Gala Montes estalla vs. La casa de los famosos México 2026. / Instagram: @galamontes

¿Qué dijo Gala Montes sobre Rosa María Noguerón y La casa de los famosos México 2026?

A través de sus historias de Instagram, Gala Montes ventiló que era una de las personas que Flor Vigna eligió para que asistieran a las galas de eliminación; sin embargo, de acuerdo con la actriz, no podrá estar presente en el reality por supuesta decisión de la producción.

“Yo iba a ir hoy a defender a Flor porque saben que es mi amiga; lo prometí. Aparte, necesita a alguien que la vaya a defender y esté ahí, que le dé ánimos, que se sepa que va bien, que lo está haciendo bien”, explicó la exparticipante de La casa de los famosos México; y agregó:

"¿Qué creen? Que no me dejan ir, que La casa de los famosos México dice: La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desv***, entonces mejor otro día. No sé por qué fue la decisión de Rosa María Noguerón. Ya lo veremos hoy”. Gala Montes

De esa manera, la actriz dejó claro que, en caso de que no acuda una persona para apoyar a Flor Vigna en la gala de eliminación, será porque la producción así lo quiso; sin embargo, señaló que está en contacto con el equipo de Vigna.

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¿Gala Montes considera que Flor Vigna está en desventaja en La casa de los famosos México 2026?

Debido a que en los últimos días Flor Vigna ha estado envuelta en varias polémicas dentro de La casa de los famosos México 2026, las declaraciones de Gala Montes no pasaron desapercibidas. Además, señaló que no contar con una persona dentro de las galas puede ser una clara desventaja.

“Siento que eso pone en desventaja al concursante, como que a otros concursantes sí les ha llevado a su familia a que los defiendan y a Flor no porque soy yo; casualmente, hoy cambiaron las reglas, ya saben cómo son”. Gala Montes

Pese a la supuesta decisión de la producción sobre la presencia de Gala Montes, la actriz señaló que Flor Vigna merece estar dentro del reality show y decretó que no será la siguiente eliminada. “Flor no se va a ir, Flor se queda”, concluyó.

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Gala Montes apoya a Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026.

¿Cuál fue la respuesta de Rosa María Noguerón a las declaraciones de Gala Montes?

Hasta ahora, la productora de La casa de los famosos México no se ha pronunciado directamente sobre lo dicho por Gala Montes, pero en redes ya existen algunas especulaciones al respecto mientras la producción permanece en silencio.

De acuerdo con cuentas de apoyo a la cantante y actriz, Flor Vigna eligió a dos personas para acudir a las galas, Gala Montes y Aarón Mercury, pero al parecer, ninguno estaría invitado. Hasta ahora, esa información no ha sido confirmada, al igual que la de un posible veto.

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