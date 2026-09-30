Crista Montes defiende a Gala Montes; responde contundente a Joanna Vega-biestro tras polémica EN VIVO: “Quiere fama”

Luego de su inesperada salida de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes ha llenado los titulares, y su pelea mediática más reciente tiene nombre y apellido: Joanna Vega-Biestro.

Tras protagonizar una guerra de declaraciones entre la actriz y la conductora, ahora es la mamá de Gala Montes, Crista Montes, la que salió a dar su opinión sobre lo ocurrido este 30 de septiembre en ‘Sale el sol’, y que por supuesto involucra a su hija.

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Joanna Vega-Biestro y Gala Montes dimes y diretes / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes?

Contexto. Luego de su salida del reality, Joanna Vega-Biestro, comentó en el programa ‘Sale el sol’, que una fuente cercana le había revelado que Gala Montes se habría peleado con una persona del staff de ‘La casa de los famosos México’, y que esto habría derivado en su salida.

Montes enfureció ante los dichos de la periodista y le aseguró que eso era una mentira, además metió a la hija de Joanna en la discusión, asegurando que a la presentadora no le gustaría que ella visitara a su hija en el kinder, haciendo una alegoría del acoso que la actriz considera está viviendo por parte de la prensa, especialmente de Vega-Biestro.

Joanna Vega-Biestro rapidamente hizo una pausa para contestarle a Gala, asegurándole que los menores no debían estar involucrados.

La polémica revivió este miércoles 30 de septiembre cuando en el programa ‘Sale el sol’, se presentara una entrevista a la actriz, momento que Joanna Vega-Biestro aprovechó para nuevamente aclarar que su hija no debía estar involucrada.

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Crista Montes explota vs. algunos comunicadores y se pronuncia sobre su hija. / Redes sociales

Mamá de Gala Montes responde a Joanna Vega-Biestro: ¿qué dijo?

A pesar de estar distanciadas, luego de lo ocurrido este día en el programa ‘Sale el sol’, Crista Montes, mamá de la actriz, utilizó sus redes sociales para defender a su hija de los dichos de Joanna Vega-Biestro.

Fiel a su estilo, la señora Montes indicó que le parecía extraña la manera en la que la periodista siempre trataba de ser el centro de atención:

¿Gala Montes rompe definitivamente con su mamá Crista Montes? / Redes sociales

“Ya sabemos el enfoque que le da Joanna, creo que está exagerando, creo que es demasiado. Siento que con cada nota, si ustedes se fijan la Joanna se quiere colgar, quiere fama, quiere las cámaras puestas en ella. ¡Bájale, bájale! No es pa’ tanto” Crista Montes

Finalmente, Crista Montes también dejó claro que no le parecía la manera en la que Grupo Imagen permitía este tipo de “advertencias” en vivo, pues para ella incitan a la violencia y odio.

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Gala Montes, ¿por qué está distanciada de su mamá?

Aunque Crista Montes salió a defender de manera pública a Gala tras los dichos de Joanna Vega-Biestro, parece que la mala relación entre madre e hija está lejos de terminar.

La mala racha entre ellas inició a mediados de 2024, cuando Gala Montes decidió despedir a su madre quien fungía como su mánager. En exclusiva para TVNotas, Crista Montes nos contó que su hija la había golpeado y la dejó sin trabajo, y fue por este motivo que la actriz hizo fuertes declaraciones antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’.

Como era de esperarse, la actriz hizo públicos los problemas entre ambas, alegando temas delicados de explotación infantil, control financiero, robo y extorsión.

Hoy en día ambas siguen distanciadas, siendo la entrevista que Crista Montes le dio a Adrián Marcelo, enemigo acérrimo de la actriz, uno de los puntos de mayor quiebre entre ellas.