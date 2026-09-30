Joanna Vega-Biestro vuelve a ESTALLAR vs Gala Montes EN VIVO tras mencionar a su hija, ¿la amenaza? VIDEO

El pleito entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes tras su salida de ‘La casa de los famosos México’ ha sido uno de los más comentados en los últimos meses dentro del espectáculo mexicano.

Parece que la tensión entre ambas vuelve a subir de tono, pues la conductora mandó un nuevo y contundente mensaje para la actriz, escribiendo así un nuevo capítulo en este conflicto.

¿Qué fue lo que pasó y qué dijo Joanna? Te contamos.

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Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo surgió el conflicto entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro?

El pleito entre ambas personalidades surgió luego de la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026, pues la conductora dio a conocer una versión sobre lo que habría ocurrido dentro del reality y porqué la actriz habría salido.

Joanna aseguró, citando información de una fuente cercana a la producción, que Gala habría tenido un altercado con una persona del staff y que por esta situación la habrían sacado de la casa.

Sin embargo, poco después Gala rechazó esta versión y contó su perspectiva de lo que había pasado aquel día. Fue entonces cuando Gala arremetió contra Joanna en redes sociales, cuestionó la información que dio y la acusó de acoso y hostigamiento.

“A la que le voy a partir la madre es a ti (Joanna Vega-Biestro) por estar inventando ma… así como ella me acosa, yo la puedo acosar.” Gala Montes

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Joanna Vega-Biestro vs Gala Montes / Redes sociales

El comentario de Gala Montes que enfureció a Joanna Vega-Biestro

La confrontación subió de tono luego de que Gala Montes mencionara a la hija de Joanna en sus declaraciones contra ella.

Mientras Gala acusaba a la conductora de acosarla y obtener información de ella a tarvés de su familia, planteó la posibilidad de acudir al kínder de su hija y pararse frente a ella para investigarla.

“Tú quieres que vaya al kinder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero es lo que estás haciendo. Respeta o voy a hacer que respetes, Joanna” Gala Montes

Joanna consideró que la menor no tenía ninguna relación con el conflicto entre ambas y dejó claro que cualquier diferencia debía tratarse directamente con ella. Joanna incluso señaló que involucrar a su hija había marcado un límite que no estaba dispuesta a permitir y podría tomar otro tipo de acciones hacia ella.

“Aquí hay un límite absoluto que es mi hija. Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación. No tiene nada que ver con mi profesión, ni con una diferencia que alguien pueda tener conmigo…" Joanna Vega-Biestro

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Joanna Vega-Biestro se defiende ante Gala Montes / Redes sociales

Joanna Vega-Biestro vuelve a lanzar contundente mensaje a Gala Montes en ‘Sale el sol’

El conflicto se reavivó durante la emisión del 30 de septiembre de ‘Sale el sol’, luego de que la grafóloga Maryfer Centeno presentara una entrevista que le realizó a la actriz.

Durante la conversación, Gala reconoció que posiblemente no fue la mejor manera en la que reaccionó ante las críticas que recibió después de su salida de ‘La casa de los famosos México’ y admitió que podría arrepentirse de algunas de sus respuestas y que en algunos momentos fue demasiado agresiva.

“Tal vez la forma en la que contesté a algunas personas fue muy agresiva y tal vez me arrepiento de algunas cositas”, dijo Gala Montes.

Joanna se mostró escéptica ante el arrepentimiento de la actriz y volvió a responderle en vivo, principalmente por las declaraciones que Gala hizo anteriormente en las que involucró a la hija de la conductora.

“El ‘tal vez’ a mí no me cuadra cuando se mete con una niña de 5 años, ahí no entra el ‘tal vez’ porque mi hija ni te topa porque es una niña de cinco años (...) De todos los videos que hablaron sobre tu salida, creo que fui de las más respetuosas (...) Te repito, Gala, yo aquí estoy y me hago responsable de mis palabras pero con mi hija no, tiene cinco años.” Joanna Vega-Biestro

Sin embargo, Maryfer Centeno intervino para aclarar que Gala no estaba hablando directamente de Joanna, sino que se refería en general a las personas y situaciones que enfrentó después de abandonar el reality.

A pesar de la explicación, Joanna insistió en que ella se sintió aludida e incluso le dijo a Gala que hiciera comparación de las personas que hablaron de su situación, y que ella había sido de las más respetuosas.

La conductora cerró el intercambio dejando claro que no se retractaba de lo que había dicho sobre la salida de Gala Montes, quien también ha estado en conflicto con Tristán, el hijo mayor de Yahir.

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