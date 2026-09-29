Emiliano Aguilar hospitalizado, delicado y desaparecido de redes: ¡Cancelan sus conciertos y shows! Esto dicen

Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, lejos de su reciente polémica con Gala Montes, fue hospitalizado y atraviesa un delicado momento de salud, luego de que su propio equipo lo revelara mediante un comunicado en redes sociales. ¿Qué se sabe al momento?

Emiliano Aguilar hospitalizado y delicado / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron la hospitalización de Emiliano Aguilar?

La noticia fue dada a conocer la noche del lunes 29 de septiembre mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que se solicita comprensión y respeto ante el momento de salud que atraviesa Emiliano Aguilar.

De acuerdo con el mensaje, presuntamente actualmente su principal prioridad es recibir atención y concentrarse en su recuperación.

Esta situación, lo llevó a posponer sus conciertos y próximas presentaciones musicales, pues según se sabe, seguirá hospitalizado por los próximos días, en busca de una evolución favorable.

Además, internautas se percataron de la ausencia en redes del intérprete mexicano, ya que su cuenta oficial de Instagram ya no aparece disponible .

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Emiliano Aguilar tendría problemas de salud / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Cuál es el estado de salud de Emiliano Aguilar tras ser hospitalizado?

Según el comunicado, Emiliano Aguilar se encuentra bajo atención médica después de presentar episodios de ansiedad. El mensaje señala que su estado de salud es delicado, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su condición exacta.

Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación Equipo de Emiliano Aguilar

Asimismo, sus representantes agradecieron las muestras de apoyo y pidieron consideración por parte del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores que pudieran verse afectados por la suspensión de sus actividades

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su hospitalización. Su equipo indicó que mantendrá informados a sus seguidores respecto a su evolución y sobre las fechas en las que podría retomar sus compromisos profesionales.

Anuncian hospitalización de Emiliano Aguilar / Redes sociales

A mediodía de este martes 29 de septiembre, Emiliano Aguilar reapareció en redes y compartió un mensaje en el que negaba estar hospitalizado, revelando detalles de lo sucedido:

Me dio como un ataque de pánico, ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico. Me estoy liando con muchas cosas recientemente, pero aquí seguimos echándole ganas. Todo está bien. Emiliano Aguilar

También agradeció a todos por sus mensajes y preocupación mostrada, haciendo énfasis en que está poniendo de su parte para salir adelante.

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¿Emiliano Aguilar en crisis de salud por culpa de Gala Montes?

Emiliano Aguilar y Gala Montes vivieron un breve romance hace algunos meses, mismo que fue confirmado por la propia actriz, aunque aseguró que tiempo después tomaron caminos separados.

Según un reciente testimonio de Javier Ceriani, afirma que el hijo de Pepe Aguilar pasa por una crisis de salud, presuntamente derivada de dicha separación:

Emiliano no quiere cruzarse con Gala Montes. Gala ya pidió perdón, pero el misil que tiró Gala no pasó por el costado de la vida de Emiliano. Le dolió. Yo te digo que lo dejó casi tumbado unos cuatro o cinco días. Emiliano, aparente y alegadamente, habría necesitado ayuda psicológica, ayuda de amigos porque no la pasó bien. Me dicen que estuvo muy deprimido, que ya está superando eso, pero que el misil de Gala, para él, fue durísimo. Javier Ceriani

Aunque el mismo Ceriani dijo que Emiliano Aguilar ya habría superado esta situación, incluso conociendo a una nueva mujer, esta información no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que aún sigue como una especulación en redes sociales.

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