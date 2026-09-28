Emiliano Aguilar entró en crisis tras ruptura con Gala Montes, afirman: “Habría necesitado ayuda psicológica”

El romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes culminó en malos términos. De hecho, el público se enteró de la existencia del mismo hasta que Montes salió a decir las razones de la ruptura, asegurando que todo había sido culpa del rapero.

El tema vuelve a estar bajo la lupa después de que se reportara que, presuntamente, el primogénito de Emiliano la pasó sumamente mal luego de que la actriz decidiera dejarlo. El artista, presuntamente, entró en una especie de crisis y hasta requirió ayuda psicológica. Te contamos qué se sabe.

Lee: Gala Montes pide perdón a Emiliano Aguilar tras acusarlo de no bañarse y manda mensaje: ¿Reconciliación? VIDEO

Gala Montes terminó con Emiliano Aguilar hace algunas semanas / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Emiliano Aguilar terminaron su noviazgo?

Desde hace varios meses, se venía especulando sobre un romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar. Y es que ambos compartieron fotografías juntos y ella hasta le dedicó un mensaje romántico en su momento. No obstante, ninguno de los dos quiso decir nada, por lo que la duda quedó en el aire.

No fue hasta hace algunas semanas que Emiliano compartió que iba a bloquear a Gala de sus redes sociales, pues estaba cansado de que lo acusaran de presuntamente haberla hecho adicta a las sustancias ilícitas.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’ no tomó nada bien esto y compartió una serie de historias en Instagram confirmando que sí tuvo un noviazgo breve con el rapero, pero que ya había culminado.

Según su versión, todo inició como una infidelidad a su exnovio Icho Van. También sostuvo que el hermano de Ángela Aguilar era celoso y que se enojó con ella después de que le pidiera ayuda a Van en un momento de necesidad.

Entre otras cosas, declaró que Emiliano “no se baña” y se molestaba cada vez que ella quería salir con sus amigas. Lejos de lo que muchos esperaban, el artista simplemente respondió que Montes fue alguien especial en su vida y que no hablaría mal de ella. Incluso le deseó todo lo mejor en su vida.

Te recomendamos: ¡Gala Montes explota vs. su mamá! Advierte sobre graves delitos previo al estreno de La hija de nadie

Gala Montes habló mal de Emiliano Aguilar / Redes sociales

La supuesta crisis de Emiliano Aguilar tras ruptura con Gala Montes

Recientemente, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Emiliano Aguilar no la pasó nada bien tras terminar con Gala Montes. Comenzó diciendo que, supuestamente, Montes decidió alejarse del rapero tras ver una interacción “extraña” entre él y una mujer llamada Verónica, quien aparentemente fungía como su mánager.

También comentó que, presuntamente, ambos se tendrían que reencontrar para grabar el final de un reality en el que estuvieron juntos. No obstante, Emiliano ya no querría verla más. Esto, por todo lo que dijo sobre él y la forma tan abrupta en la que se dio el final de su historia de amor.

“Emiliano no quiere cruzarse con Gala Montes. Gala ya pidió perdón, pero el misil que tiró Gala no pasó por el costado de la vida de Emiliano. Le dolió. Yo te digo que lo dejó casi tumbado unos cuatro o cinco días. Emiliano, aparente y alegadamente, habría necesitado ayuda psicológica, ayuda de amigos porque no la pasó bien. Me dicen que estuvo muy deprimido, que ya está superando eso, pero que el misil de Gala, para él, fue durísimo”. Javier Ceriani

Asimismo, habría sugerido que Emiliano ya está mejor y hasta tendría una pareja nueva. Supuestamente, estaría muy enamorado de esta persona y “no la quiere perder”. Hasta el momento, esta información no ha sido corroborada por ninguna de las partes.

¿Por qué Gala Montes le pidió perdón a Emiliano Aguilar?

En una entrevista reciente, Gala Montes se disculpó públicamente con Emiliano Aguilar. Si bien dijo no querer hablar mucho del tema, admitió que sus palabras no estuvieron bien y que las expresó en un momento de enojo.

“No puedo hablar de nada de eso. Siento mucho lo que dije. Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso. Estaba muy enojada. Me hiciste daño, y ya, es lo único que puedo decir”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre la disculpa de la actriz, Emiliano simplemente decidió guardar silencio y no dar declaraciones, lo que sería un indicativo de que sigue molesto con ella.

Mira: Gala Montes se somete a procedimiento estético luego de su radical cambio de look, así luce actualmente: FOTO