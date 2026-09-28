¡Emiliano Aguilar huye de la prensa! Evita responder a las disculpas públicas de Gala Montes; ¿adiós al amor?

Luego de que Gala Montes pidiera disculpas a Emiliano Aguilar tras acusarlo de no bañarse, el integrante de la dinastía Aguilar fue cuestionado sobre la nueva postura de la intérprete de ‘Tacara’; sin embargo, su actitud parece marcar el fin de su historia. ¿Se terminó el amor? ¡Te contamos los detalles!

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Emiliano Aguilar evita hablar de Gala Montes. / Redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Tras abandonar La casa de los famosos México 2026, Gala Montes fue captada junto a su ex, Icho Van, pese a rumores de supuesto romance con Emiliano Aguilar. Ante las imágenes que circularon en redes, el cantante de ‘Soy en vato’ confesó que había bloqueado a la artista porque estaba cansado de ser relacionado con ella.

“La tuve que bloquear de todos lados. No la bloqueé porque algo pasó, sino porque simplemente ya estoy hasta la verg* de que la gente me diga que por mi culpa y la ching* cuando no estamos ni juntos”. Emiliano Aguilar

En respuesta, la protagonista de ‘Diseñando tu amor’ señaló que el integrante de la familia Aguilar se molestaba por ciertas de sus actitudes; además, pese a que habían quedado de verse en Los Ángeles, Emiliano nunca llegó y ella terminó por llamar a su ex.

“Se enoja de que estoy con Adrián Marcelo y luego de que: ‘A mí no me gusta que salgas con viejas’. A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nado, y que no te bañes y que huelas a mierd*". Gala Montes

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Gala Montes y Emiliano Aguilar en el ojo del huracán. / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes tras hacer fuertes acusaciones contra Emiliano Aguilar?

Luego de que Emiliano Aguilar le respondiera a Gala Montes con un picante video en el que demostró que sí se baña, la exhabitante de La casa de los famosos México fue acaparada por la prensa con preguntas sobre su pelea con el integrante de la dinastía Aguilar.

A diferencia de sus lives, la actriz y cantante mostró una actitud más tranquila y sorprendió al externar una disculpa para su colega. De acuerdo con Montes, en ese momento se encontraba muy molesta y espera algún día poder externarle su perdón en persona.

“Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona”. Gala Montes

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Gala Montes le pidió disculpas a Emiliano Aguilar. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Emiliano Aguilar a las disculpas de Gala Montes?

Después de que Emiliano Aguilar pidiera frenar la controversia con Gala Montes, el intérprete de éxitos como ‘Acelerado’ y ‘Listos pal desorde’ fue cuestionado sobre las disculpas de su colega, pero prefirió evitar todo tipo de preguntas.

El periodista Ernesto Buitrón dio a conocer el video en el que se ve al cantante abandonar su encuentro con los reporteros al ser cuestionado sobre Gala Montes. “Emiliano Aguilar evade hablar sobre las disculpas que le ofreció Gala Montes. El cantante ignora las preguntas sobre ex y se va sin decir absolutamente nada de ella”.

Hasta ahora, Gala Montes y Emiliano Aguilar no han dicho más sobre su exrelación, pero su actitud ya está generando especulaciones. ¿Es el fin definitivo de su relación?

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