¿Gala Montes y Ricardo Peralta entraron a La casa de los famosos México 2026 HOY? FOTO causa debate

Un curioso hecho se ha viralizado en redes sociales, pues una dinámica en La casa de los famosos México 2026 habría mostrado el presunto “regreso” de Gala Montes y Ricardo Peralta a menos de dos semanas de la gran final del reality. ¿Es real su entrada?

¿Gala Montes y Ricardo Peralta regresaron a La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso y salida de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026 hace unas semanas?

La producción de La casa de los famosos México 2026 fue culpada y señalada por ser responsables del presunto “fracaso” de esta temporada, por lo que realizaron diferentes dinámicas para que el reality tomara otro sentido.

Una de esas medidas fue la incorporación de Gala Montes a la actual edición, en un hecho que, dicho sea de paso, también fue criticado, pues aseguraban que la actriz no pasaba por su mejor momento.

Luego de que Gala protagonizara varias polémicas en apenas unas horas de su participación, finalmente decidió abandonar el programa, cuando todos estaban a punto de participar en una prueba.

Pero... ¿ella y Ricardo Peralta regresaron este miércoles al reality?

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Así salió Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Gala Montes y Ricardo Peralta estuvieron HOY 23 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

Una nueva dinámica en La casa de los famosos México 2026 se llevó a cabo la tarde de este miércoles 23 de septiembre, cuando los hombres del reality se caracterizaron como mujeres, mientras que ellas se vistieron como hombres.

Karina fue la encargada de maquillar y vestir a Memo Schutz, a quien en redes sociales comenzaron a decir “tenía un parecido a Gala Montes”.

Por otro lado, la integrante de ‘las Perdidas’ se puso un traje negro y verde, y usuarios señalaron que ella tenía características similares a las de Ricardo Peralta , empezando por sus extravagantes outfits.

La publicación que inició este debate fue hecha por la cuenta de X: "@RecaLexi”, quien compartió la imagen de ambos habitantes con el siguiente mensaje: “ Reencuentro inédito de Gala Montes y Ricardo Peralta ”.

En comentarios muchos coincidieron en sus palabras, otros más reaccionaron con risas por la fotografía que ya es viral. ¿Se parecen?

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“Gala Montes” y “Ricardo Peralta” en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales y canva

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México 2026?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México ha entrado en su recta final y la competencia se encuentra cada vez más cerca de llegar a su desenlace. La gran final está prevista para el próximo 4 de octubre , cuando se conocerá al habitante que logrará conquistar el triunfo de esta edición.

Sin embargo, antes de que llegue la esperada noche definitiva, los participantes todavía deberán superar distintas pruebas, dinámicas y nominaciones dentro de la casa, las cuales podrían aumentar la tensión y provocar nuevos momentos de caos entre ellos.

Como ha ocurrido con las galas anteriores, la gran final podrá seguirse a través de ViX y del canal Las estrellas , en una transmisión especial que pondrá punto final a esta temporada.

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