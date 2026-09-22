¿Fraude claro en ‘LCDLFM’ 2026? Las señales detrás del pase a la final de Mariana, esto exponen en redes

Mariana primera habitante en obtener su pase a la gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, por lo que se libró de estar en la última placa de nominación de la temporada.

Sin embargo, el proceso para convertirse en finalista ha sido muy cuestionado por el público en las últimas horas, pues algunos aseguran que habría existido un supuesto fraude y que el resultado de la prueba estaría arreglado.

Incluso, quienes cuestionaron el triunfo de Mariana comenzaron a señalar en redes sociales algunos detalles de la dinámica que serían señales de que todo estaba planeado.

¿Será que destaparon el fraude de la producción?

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Mariana es finalista de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la prueba del primer finalista en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La prueba para definir al primer finalista de ‘La casa de los famosos México’ 2026 se llamó ‘la boutique’ y estuvo dividida en varias rondas.

En cada ronda, Galilea Montijo les indicaba a los habitantes qué color y número de caja debían buscar. Los participantes tenían solamente 10 segundos para localizarla y después debían regresar a la mesa para abrirla.

Dentro de cada paquete había una placa. Quien encontraba la placa roja con la leyenda “Sí continúa” avanzaba a la siguiente ronda, mientras que la placa negra con el mensaje “No continúa” significaba quedar eliminado.

La dinámica continuó hasta que solamente quedaron Mariana y Memo Schutz, quienes llegaron a la ronda definitiva. En esta última etapa, las últimas cajas tenían un pantalón y una chamarra. Quien tuviera la chamarra, sería el primer finalista.

Aunque esta prueba dependía en gran parte de la suerte para encontrar las placas y la chamarra dorada, el público asegura que durante la dinámica hubo algunas señales que demostrarían que todo estaba planeado.

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Prueba de primer finalista de LCDLFM 2026 / Redes sociales

¿Por qué se dice que el pase de Mariana a la final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 estuvo arreglado?

La dinámica consistió en elegir una de las cajas iguales que se encontraban en los estantes, por lo que el resultado dependía en gran parte de la suerte.

Sin embargo, en redes sociales algunos espectadores aseguran que Mariana volteaba constantemente hacia los estantes antes de elegir las cajas, como si estuviera corroborando cuáles debía tomar.

Una usuaria de TikTok incluso señaló que este gesto era sido constante durante la dinámica y que Galilea Montijo le habría dicho a Mariana que ellos podían verlo todo, que habría sido una manera de pedirle que no fuera tan evidente con sus movimientos.

Otra de las señales que identificaron algunos espectadores fue la chamarra dorada; los usuarios señalaron que la prenda aparentemente era de la talla de Mariana y que le quedó a la perfección, por lo que interpretaron este detalle como otra posible señal de que el resultado ya estaba destinado para ella.

No obstante, estas observaciones forman parte de una teoría surgida en redes sociales y hasta el momento no existe una confirmación de que la prueba haya sido manipulada o de que la producción hubiera definido previamente a Mariana como ganadora.

A todas estas sospechas se suma una declaración de Maxine Woodside. La periodista aseguró que una fuente cercana al reality le reveló que Mariana sería la ganadora de la temporada.

“A mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron: ‘Regresa y gana’” Maxine Woodside

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@katherinefbernal Producción de la casa de los famosos reprobable ♬ sonido original - Katherinebernalb

¿Cuál fue la polémica reacción de Mariana tras conseguir su pase a la final de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

También se hizo viral la reacción de Mariana una vez que consiguió su pase a la gran final del reality.

Antes de que Mariana y Memo Schutz abrieran las últimas cajas de la dinámica, Galilea Montijo preguntó al resto de los habitantes a quién apoyaban para conseguir el pase a la final. Los participantes votaron a favor de Memo, y Mariana no recibió apoyo.

Por ello, cuando la cantante encontró la chamarra, un gesto suyo llamó especialmente la atención. En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, algunos usuarios detectaron que Mariana habría hecho una seña obscena hacia sus compañeros durante la celebración de su triunfo.

We Mariana volteo y les mentó la Madre ✊🏼porque nadie dijo su nombre 🫢 Galilea no se lo creía 🫣 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMxً #LCDLFMX pic.twitter.com/WXUYDXnXMJ — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) September 22, 2026

Mariana también se ha convertido en uno de los temas de conversación de los últimos días dentro del reality, por el supuesto romance que habría tenido en el pasado con Ernesto Laguardia.

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