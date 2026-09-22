Karina Torres rompe en llanto en LCDLF 2026 por la delicada salud de su sobrino; ¿abandonará el reality?

La casa de los famosos México 2026 volvió a ser escenario de un momento de fuerte tensión emocional. Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, fue llamada al confesionario, donde la producción del reality le dio una noticia que la quebró por completo: su sobrino, Emiliano Torres, se encuentra hospitalizado en un estado de salud sumamente delicado. Entre lágrimas y frente a sus compañeras, la influencer no pudo contener el llanto y decidió compartir lo que estaba viviendo.

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Emiliano Torres, sobrino de Karina Torres

¿Qué le pasó a Emiliano Torres, sobrino de Karina Torres, que está hospitalizado?

La preocupación por la salud de Emiliano Torres sacudió a Karina Torres dentro de La casa de los famosos México. Luego de ser llamada al confesionario, la influencer recibió información sobre el delicado estado médico de su sobrino, situación que la dejó completamente devastada.

De acuerdo con la información que trascendió, Emiliano fue hospitalizado tras presentar complicaciones de salud. Los médicos detectaron una acumulación de sangre en el estómago, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, durante el procedimiento surgieron nuevas complicaciones que agravaron su estado.

Actualmente, el joven permanece inconsciente y bajo vigilancia médica especializada. La noticia impactó profundamente a Karina, quien reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que ingresó al reality.

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Emiliano Torres, sobrino de Karina Torres

¿Qué dijo Karina Torres sobre el delicado estado de salud de su sobrino Emiliano?

Visiblemente afectada, Karina Torres decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores la difícil situación que enfrenta su familia.

Karina Torres “Hay que tomar decisiones en esta vida, hermanas. Entonces, pues al ratito les platico más a detalle qué show. Pero sí está muy delicado mi sobrino. Quería contárselos por respeto a ustedes y porque sé que qué onda ahí. No sé. Vamos a darle, hermanas.”

Entre lágrimas, pidió apoyo y oraciones para la recuperación de Emiliano. “Hay que rezarle, pedir una oración. Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto. Primeramente Dios”, expresó la influencer al hablar sobre el complicado momento que vive.

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¿Karina Torres abandonará La casa de los famosos México por la salud de su sobrino?

Las declaraciones de Karina Torres despertaron inmediatamente rumores sobre una posible salida de La casa de los famosos México. Aunque la influencer no confirmó que abandonará la competencia, dejó claro que se encuentra evaluando distintas opciones junto a sus seres queridos.

“Todo puede pasar. A veces los planes que uno tiene pueden cambiar, la dirección puede ser otra. A veces uno propone y Dios dispone”, comentó, dejando abierta la posibilidad de tomar una decisión importante en los próximos días.

La famosa reconoció que su prioridad es el bienestar de su familia y, especialmente, la salud de Emiliano. Por ello, muchos seguidores consideran que podría optar por dejar temporalmente el reality si la situación médica de su sobrino así lo requiere.

Karina Torres “Traigo muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que me están pasando ahorita. Pero lo que quiero es que esté mi familia tranquila y que mi sobrino esté bien, la verdad. Es lo único que me interesa”

Finalmente la influencer también aseguró que confía en el trabajo de los médicos que atienden a su sobrino y que mantiene la esperanza de recibir noticias positivas.