La casa de los famosos México: Ese Pérez ¿con amorío clandestino y pasional? Circula su confesión, VIDEO

En redes sociales están reviviendo un clip en el que Ese Pérez revela los motivos por los cuales mantenía una amante a pesar de tener un noviazgo formal; ¿qué dijo?

La competencia en ‘La casa de los famosos México’ está más reñida que nunca, y al exterior las polémicas protagonizadas por personajes como Ese Pérez, quien habría sido acusado de robo en el pasado, están marcando el ritmo del reality.

Hablando del influencer, en redes sociales están reviviendo un clip en el que Pérez de alguna u otra manera celebra su pasado como infiel, palabras que sin duda están molestando a los espectadores.

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Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijo Ese Pérez sobre su amante en ‘La casa de los famosos México’?

En un video que al parecer data de las primeras semanas de la competencia, se puede ver a Ese Pérez en la cocina del reality, acompañado de personajes como Brianda Deyanara, Gema Garoa y Luis Chaparro.

Pérez empieza a contarles a sus compañeros sobre los problemas que tuvo en una de sus relaciones, pues muchas veces su novia no quería estar con él de manera íntima.

Según cuenta, en ese momento también tenía una amante que contrario a su novia, siempre estaba dispuesta a compartir momentos íntimos con él, no importando si literalmente ella en ese momento estaba desempeñando tareas tan terrenales como lavar los trastes:

“Esa vez la engañé primero ¿no?, pero mi amante literalmente estaba lavando los trastes y yo llegaba y le decía “Simón” arre va. Y mi novia era de que “ay al rato, en la casa” y yo “¡ay, chingas a tu madre!” Ese Pérez

No había visto esto!! Y así se atreven sus fans a tirarle a Mariana!!!

Claro porque cuando es una mujer está mal pero si lo hace un onvre es un chingon!

Pocritas y misoginos como su protegido! #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/8NzrIgyY68 — 🪩 Lily 🪩 (@LilyTVFan) September 17, 2026

Durante su relato, el influencer utilizó una frase para ejemplificar lo que estaba viviendo y que sin duda le daba a entender que su proceder era el correcto: “cuando ya no hay en tu casa, vas al super ¿no?”, aseguro Pérez.

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Ese Pérez cuenta una historia sobre su amante. / Redes Sociales

Ese Pérez, ¿celebra la infidelidad en ‘LCDLFM’ y enfada al público?

Como era de esperarse, el clip ya se está volviendo viral, y aunque es de las primeras semanas del encierro, ha provocado que los usuarios critiquen el proceder del influencer asegurando que es una fichita.

Por supuesto los internautas aprovecharon para insultar a Ese Pérez, e incluso recordar los dichos de Flor Vigna, quien reveló que el influencer sufría de mal aliento.

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Ese Pérez y Gema Garoa / Instagram

¿Ese Pérez podría ganar ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Ese Pérez está a unos pasos de convertirse en finalista, resulta poco probable que se quede con la victoria absoluta de ‘La casa de los famosos México’.

En primer lugar no podemos olvidar que Ese Pérez se ha alejado drásticamente de Karina Torres quien supuestamente era su amiga inseparable, además de un personaje con un fandom muy fuerte que podría haber sido de beneficio para él.

Por si fuera poco, Ese Pérez no termina de convencer al público, mucho menos después de sus puntadas de las últimas horas, como cuando inició un complot en contra de Mariana para que fuera nominada esta semana.