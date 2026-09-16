Mariana revela la verdad detrás de la ruptura de OV7: pleitos, abogados y una relación que terminó fracturada

Dentro de La casa de los famosos México 2026, Mariana sorprendió al abrir uno de los capítulos más polémicos de su carrera. En una conversación con Ernesto Laguardia, la cantante habló como pocas veces sobre los problemas que enfrentó OV7, desde diferencias internas hasta conflictos administrativos que, según su versión, terminaron por romper la relación entre los integrantes.

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¿Por qué se separó OV7? Mariana revela los conflictos que provocaron la ruptura del grupo

Todo comenzó durante una charla íntima en la suite, luego de que Mariana se coronara como líder de la semana. Ahí, sentada frente a Ernesto Laguardia, la cantante se sinceró sobre una de las etapas más dolorosas de su carrera musical.

Mariana explicó que OV7 tuvo dos grandes momentos: una despedida y un regreso inesperado que se extendió mucho más de lo planeado.

“Lo que pasa es el OV7 se despidió en 2003, que fue cuando comencé a hacer novelas. Regresamos en 2010, que íbamos a regresar por 30 conciertos y la gente es que no nos dejó, y sacamos un disco y seguimos 14 años juntos. Del 2010 al 2023, 13 años.” Mariana

Ante la insistencia de Ernesto, Mariana no se guardó nada y fue directa sobre el verdadero motivo de la ruptura: “Porque nos peleamos. Si hubiéramos tenido más criterio, tal vez no hubiéramos aceptado en ese momento.”

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¿OV7 tuvo problemas económicos? Mariana destapa los conflictos financieros que dividieron al grupo

La plática se puso todavía más reveladora cuando Mariana tocó el tema del manejo administrativo del grupo. Según contó, todo se complicó justo cuando ella y Lidia Ávila se convirtieron en madres. Fue en ese momento, dijo, cuando el grupo se quedó sin representación y sin disquera, un vacío que alguien cercano decidió llenar.

“Nos quedamos sin manager y sin disquera cuando Lidia y yo nos embarazamos y Ari en su momento dijo por cariño: ‘En mi oficina manejan actores, si me dejan ser pionero le echaré todas las ganas’.” Mariana

Con esa nueva administración llegaron giras junto a Kabah y proyectos como el famoso 90’s Pop Tour, donde según Mariana, el dinero sí fluía... al principio.

“En el 90’s Tour todos éramos empresarios, pero en ese ellos nos pagaban y la verdad nos pagaban bien hasta que a nosotros y a muchas personas más, cuando hicieron los 2000, me he encontrado con muchos otros que me preguntaban en cuánto tiempo les pagaban en esa empresa. Entonces comenzaron a hacer eso con nosotros.”

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¿Cómo intentaron los integrantes de OV7 resolver los conflictos que terminaron separando al grupo?

Lejos de guardarse el coraje, Mariana aseguró que ella y sus compañeros trataron de arreglar las cosas por la vía del diálogo. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron.

Durante meses, dijo, buscaron sentarse con los responsables del manejo del grupo, pero las reuniones simplemente no se concretaban.

“Intentamos hablar con ellos, nos cancelaban citas. Total, que ya iba para seis meses que no nos podíamos sentar con ellos hasta que tuvimos que meter abogado.” Mariana

Fue justo ese punto, el de tener que recurrir a lo legal, el que Mariana señaló como el verdadero quiebre en la relación del grupo: “Y ahí se rompió una taza, se rompió la relación.”

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¿Quiénes fueron los integrantes originales de OV7 y por qué se separó la famosa banda pop?

La icónica banda de pop mexicana OV7 nació originalmente en 1989 como “La onda vaselina”, un proyecto infantil creado por la productora y actriz Julissa. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, el grupo tuvo varios cambios de integrantes y dos grandes separaciones definitivas (la primera en 2003 y la última en diciembre de 2023)

En su primerísimo disco de 1989, el grupo estaba conformado por 10 niños:



Óscar Schwebel

Mariana

Érika Zaba

M’Balia Marichal

Daniel Vázquez

Anna Borras

Luis Carranza

Rodrigo Álvarez

Ariatna Martínez

Poco después, en 1990, Lidia Ávila entró para suplir a Anna Borras, y en 1993 se sumó Kalimba Marichal.

Cuando se independizaron de Julissa en el año 2000 y cambiaron oficialmente el nombre a OV7, la alineación oficial quedó fija con 7 integrantes: Lidia, Érika, M’Balia, Mariana, Óscar y Kalimba.

OV7 vivió dos separaciones que marcaron su historia. La primera ocurrió en 2003, cuando varios integrantes decidieron enfocarse en proyectos personales y familiares; por ejemplo, Kalimba buscaba impulsar su carrera como solista, mientras que Óscar Schwebel quería dedicar más tiempo a su hijo recién nacido.

Años después, el grupo regresó a los escenarios y se mantuvo activo hasta diciembre de 2023, cuando las diferencias administrativas y financieras, especialmente relacionadas con el manejo de las giras y los pagos, provocaron una ruptura definitiva. A esto se sumaron desacuerdos entre los integrantes sobre la dirección del proyecto y la dificultad de tomar decisiones en conjunto. Aunque la separación estuvo acompañada de tensiones públicas, con el paso del tiempo varios miembros han asegurado que recuerdan con cariño su etapa en la agrupación y que algunas heridas lograron sanar.