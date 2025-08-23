M’Balia de OV7 revela dura lucha contra rara enfermedad que afectó todo su cuerpo

La vida de los artistas no siempre es tan glamorosa como parece. M’Balia Marichal, integrante del icónico grupo OV7, abrió su corazón en una entrevista con Matilde Obregón para hablar sobre un problema de salud que la persiguió durante años y que, por poco, le cuesta la vida.

M’ Balia Marichal relata problemas de salud que padeció en los días pasados. / Instagram: @mulatamarichal

¿Qué enfermedad padeció M’Balia, ex OV7, y cómo afectó su cuerpo?

Durante la conversación con Obregón, M’Balia explicó que la infección comenzó en el intestino, pero pronto se volvió sistémica. “Una bacteria que vive en el intestino, proliferó en el cuerpo y estaba esparcida por todos mis sistemas. Me provocó problemas neuronales, nerviosos, genera más de 80 síntomas y yo ya tenía más de 40”, confesó.

Aunque no especificó el nombre de la bacteria, lo que sí dejó claro es que su presencia alteró funciones clave de su organismo. El impacto fue tan severo que llegó a experimentar síntomas neurológicos, pérdida de peso y un deterioro general que la llevó a buscar ayuda médica durante más de una década

¿Cómo afecto la extraña enfermedad en la vida de M’Balia, ex OV7?

Según M’Balia, todo comenzó a agravarse durante su adolescencia, cuando el estrés, la falta de sueño y la alimentación irregular se convirtieron en su día a día.

M´Balia “Todo lo químico. El estrés y azúcares hacen que se desarrolle y soy una persona que siempre ha vivido al límite, pero mis horarios no eran normales. Había mucho estrés, pero no se sentía. Vivimos en un estilo muy diferente y eso se acumula. Pero fue más en la adolescencia cuando el estrés crecía porque no dormía mis horas y comía poco”

¿Cómo descubrió M’Balia, ex OV7, el diagnóstico de su extraña infección?

Uno de los aspectos más impactantes de su historia es el tiempo que pasó sin saber qué tenía. M’Balia visitó médicos generales, especialistas y clínicas sin obtener respuestas claras. “Cuando a mí me trataron de esto yo ya llevaba 10 años buscando diagnóstico y yo pasé por médicos generales hasta especialistas para tratar de descubrir qué pasaba conmigo”, compartió.

Fue gracias a su propia investigación en Internet que logró identificar los síntomas y encontrar una clínica en México donde finalmente recibió tratamiento. “Explorando en lo digital empecé a entender y a ubicar una clínica. Estuve en un tratamiento de un año aquí en México”, agregó.

Este proceso de autodiagnóstico, aunque riesgoso, fue lo que le permitió iniciar su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud actual de M’Balia, ex OV7, tras enfrentar una grave enfermedad?

Aunque no dio detalles sobre su estado actual aseguró que la recuperación incluyó un seguimiento médico especializado y ajustes en su estilo de vida.

La cantante explicó que fue un proceso largo, en el que tuvo que cambiar hábitos alimenticios, reducir el estrés y darle prioridad al descanso.

Así lo confesó M´Balia: