Aarón Mercury habría comparado a Yahir y Karina Torres con Mariana Echeverría tras la pleito por la comida en LCDLFM

El escándalo por la última subasta por la inmunidad en ‘La casa de los famosos México’ 2026 se ha convertido en el tema del día, pues ha fracturado las relaciones entre los habitantes, incluso aquellas que parecían ser las amistades más fuertes dentro del reality.

Fuera de la casa también ha tenido impacto, pues las redes sociales se han inundado de opiniones divididas entre quienes apoyan a los habitantes que se molestaron por la decisión de utilizar todo el presupuesto y quienes consideran que cada participante está jugando de manera individual.

Al respecto, Aarón Mercury, exhabitante de la casa, ya emitió su opinión sobre la polémica y lanzó un contundente mensaje al público.

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Aaron Mercury



¿Qué pasa con la comida en La casa de los famosos México 2026?

La noche del lunes 14 de septiembre se llevó a cabo la última subasta por la inmunidad, una dinámica que ya había causado polémica en ocasiones anteriores, cuando los habitantes utilizaron una buena parte del presupuesto para conseguir que el comprador no fuera nominado.

Sin embargo, la subasta de esta semana no tiene precedente, pues Gema Garoa adquirió la inmunidad utilizando el 100% del presupuesto. Esto significa que no habrá forma de comprar comida durante toda la siguiente semana, por lo que los habitantes deberán sobrevivir con los insumos que tienen actualmente.

La decisión de Gema fracturó la casa y generó molestia entre varios de sus compañeros, quienes consideraron que hubo falta de empatía hacia el resto de los habitantes. Sin embargo, Gema Garoa y Ese Pérez defendieron su postura y argumentaron que están jugando bajo su propia estrategia y de manera individual.

En redes sociales, ambas posturas también se encuentran en disputa, pues algunos usuarios aseguran que la decisión forma parte del juego, mientras que otros consideran que fue una falta de consideración hacia sus compañeros.

La conversación ha sido tan álgida que incluso Aarón Mercury, exhabitante del reality, ya dio su opinión al respecto.

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Gema Garoa compró la inmunidad con el 100% del presupuesto

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre la polémica por la comida en La casa de los famosos México 2026?

Aarón Mercury cuestionó en X la reacción del público ante esta polémica por la comida y puso en duda que se critique a quienes se molestaron por la decisión de utilizar el presupuesto como parte del juego individual.

En la publicación, Aarón recordó casos de temporadas anteriores en los que el público se molestó por la distribución de la comida y puso como ejemplo la polémica del mango con Mariana Echeverría.

A partir de esta comparación, el exhabitante cuestionó la doble moral que, según él, existe en esta polémica, pues señaló que en aquella ocasión hubo fuertes críticas por un solo mango, mientras que ahora algunos espectadores justifican que se haya utilizado todo el presupuesto y que los habitantes se queden sin la posibilidad de comprar comida durante la siguiente semana.

“En qué mundo vivimos cuando criticas a alguien que se enoja cuando le quitas la comida por un beneficio personal, como a Karina o a Yahir (cuando es algo que todos haríamos) y apoyas a quienes no pensaron en los demás… Las temporadas pasadas se enojaron por un solo mango y ahora toda la comida si está bien, no les entiendo” Aarón Mercury

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En qué mundo vivimos cuando criticas a alguien que se enoja cuando le quitas la comida por un beneficio personal, como a Karina o a Yahir (cuando es algo que todos haríamos) y apoyas a quienes no pensaron en los demás…

Las temporadas pasadas se enojaron por un solo mango y ahora… — Aaron Mercury (@ArnMercurio) September 15, 2026

¿Aarón Mercury defendió a Karina Torres y Yahir?

En su tweet, Aarón mencionó específicamente a Karina Torres y Yahir, quienes mostraron su molestia por la situación que los llevó a discutir con Gema Garoa y Ese Pérez.

Aarón planteó que es comprensible que reaccionen de esa manera, pues cualquiera podría molestarse al quedarse sin comida debido a una decisión que beneficia los intereses individuales de uno de los habitantes.

Por la misma situación, Gema y Karina, quienes han tenido una amistad sólida, terminaron disgustadas por quedarse sin presupuesto.

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