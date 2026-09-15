Lucero Mijares toma partida de LCDLFM y menciona a sus favoritos para llegar a la final: ¿Quiénes son?

La salud de Lucero Mijares preocupó recientemente a sus seguidores, pero fuera de su estado de salud, una de sus recientes publicaciones sorprendió en redes sociales, pues tomó partido sobre lo ocurrido en La casa de los famosos México 2026 y... ¿dijo quien quiere que gane?

¿Quién es el favorito de Lucerito Mijares dentro de La casa de los famosos México 2026? / IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

¿Qué problemas de salud tuvo Lucero Mijares recientemente?

A inicios de la semana comenzó a rumorarse una presunta hospitalización de Lucero Mijares, misma que no había sido confirmada por la propia cantante, pero que preocupó rápidamente en redes sociales.

Tras varias especulaciones, Lucero reapareció dos días después y aclaró que todo se trató de un cuadro de apendicitis:

Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, a todos los que me mandaron mensaje. Tuve una apendicitis y ya me operaron, todo súper. Lucero Mijares

Sus palabras fueron resultado de los rumores alrededor de ella, pues se pensaba que podría tener algún padecimiento más delicado.

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Lucerito Mijares reaparece tras problemas de salud / Redes sociales

¿Quién es el favorito de Lucero Mijares para ganar La casa de los famosos México 2026?

En una reciente publicación hecha en la red social “X”, Lucero Mijares tomó partido sobre la actual temporada de La casa de los famosos México, la cual, ya se encuentra casi en su recta final.

La hija de Lucero y Mijares compartió un breve mensaje mencionando a tres de los habitantes que aún quedan en la competencia:

Karina, Memo y Yahir son geniales. Lucero Mijares

El post bastó para generar debate entre internautas, aunque la gran mayoría coincidió con la cantante a la hora de elegir a sus favoritos, pues creen que ellos tres hacen un gran equipo:



“Me encantan para finalistas”,

“Venga, ya están los tres finalistas” y,

“Primero, segundo y tercer lugar sin importar el orden”.

Hasta ahora, no se sabe si ellos serán los finalistas de la temporada, pero se perfilan para estar en la gran final del reality.

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Karina, Memo y Yahir son geniales — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) September 15, 2026

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2026?

A esta cuarta temporada de La casa de los famosos México le quedan menos de tres semanas, y aún no está claro quiénes serán los participantes que quedarán en el top 3.

De cara a la octava semana, los habitantes que continúan dentro son:



Cynthia Klitbo,

Gema Garoa,

Ese Pérez,

Ernesto Laguardia,

Brianda Deyanara,

Mariana,

Karina Torres,

Memo Schutz y

Yahir.

Los famosos deberán enfrentar nuevos retos para conseguir llegar a la gran final y competir por el premio de 4 millones de pesos, mismo que será entregado el 4 de octubre, fecha en la que culminará esta aventura .

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