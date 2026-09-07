Lucero Mijares habría sido hospitalizada de emergencia, reportan; esto es lo que se sabe de su estado de salud

Después de meses de reaparecer con un impresionante cambio físico, la salud de Lucero Mijares vuelve a ser motivo de preocupación.

En las últimas horas, el medio Infobae reportó que la hija de Lucero presuntamente habría sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se sabe sobre el estado de salud de la joven cantante?

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Lucerito Mijares / Instagram

¿Qué le pasó a Lucero Mijares y por qué presuntamente habría sido hospitalizada?

Según el medio Infobae, una fuente informó que la hija de Lucero y Manuel Mijares presuntamente estaría hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México debido a un problema de apendicitis.

De acuerdo con la información del medio, la cantante habría sido ingresada con un cuadro compatible con apendicitis. Pero, hasta ahora, todo se mantiene bajo supuesto, pues no existe información oficial ni un reporte médico que confirme su hospitalización o su estado de salud.

Sin embargo, no se ha revelado la gravedad del padecimiento, si fue o será sometida a algún tipo de operación o tratamiento que seguiría. Asimismo, tampoco se sabe en qué hospital estaría internada.

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Lucerito Mijares / Twitter

¿Lucero Mijares tiene antecedentes de problemas de salud?

Hasta el momento, no se sabe con precisión si Lucero Mijares padece alguna enfermedad crónica o algún padecimiento que pueda comprometer su salud a largo plazo y que esté relacionado con la hospitalización que se está reportando.

Sin embargo, sí se sabe que la joven cantante ha tenido que someterse a algunos procedimientos médicos. En 2023 sufrió una fractura de tobillo que incluso la llevó a utilizar un carrito de apoyo durante sus presentaciones de teatro.

Posteriormente, a inicios de 2026, Lucero tuvo que someterse a una extracción dental, situación que generó comentarios sobre su apariencia. Ante las especulaciones, su mamá, Lucero, salió a explicar lo que estaba ocurriendo.

Respecto a problemas de salud más complejos, hasta el momento no existe información pública que permita relacionarlos con la supuesta hospitalización que reportó Infobae.

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Lucero Mijares / Instagram: @luceromijaresoficial

¿Lucero y Manuel Mijares ya hablaron sobre el estado de salud de Lucerito?

Hasta ahora, no existe ninguna declaración oficial por parte de la familia de Lucero Mijares que confirme o desmienta que la joven haya sido hospitalizada.

Por el momento, únicamente se encuentra la información difundida por el medio Infobae, que reportó que la cantante habría sido ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México debido a un cuadro compatible con apendicitis.

Mientras no exista una confirmación oficial, se desconoce cuál es el estado de salud de Lucero Mijares y si realmente fue hospitalizada.

Hace algunos meses, Lucero Mijares y su mamá, Lucero, se unieron para lamentar la muerte de un ser querido.

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