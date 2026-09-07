Aldo Rendón reaparece para hablar de su estado de salud, ¿qué le diagnosticaron?: “Nada sencillo… catastrófico”

Luego de que Aldo Rendón abandonara La casa de los famosos México 2026 por temas de salud, el stylist de las estrellas se sinceró sobre el diagnóstico que recibió ahora que está fuera del reality show 24/7. ¿Es grave? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Te recomendamos: Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFM 2026’, sufre vitiligo, aseguran; filtran VIDEO que lo confirmaría

Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026 por temas de salud. / IG: @aldorendon / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026? Esto dijo Galilea Montijo

Tras una discusión entre Aldo Rendón y Mariana durante la noche de cine, Galilea Montijo le cedió la palabra al estilista de las celebridades para informar su salida de LCDLFM por motivos de salud, lo que de inmediato alarmó al público y a los habitantes del reality.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero debo iniciar tratamiento ya. Las condiciones de la casa no son adecuadas para que yo esté aquí”. Aldo Rendón

Las teorías sobre las razones de su salida no se hicieron esperar, ya que durante sus últimos días en la competencia el público se percató de que pasaba mayor tiempo dormido y se le dificultaba hacer algunas actividades. Ante las dudas, Galilea Montijo, amiga cercana de Rendón, rompió el silencio en el programa Hoy.

“Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento. El tratamiento que debe tomar no lo puede hacer dentro de la casa. Él comenzó de repente a sentirse mal; le hicieron exámenes de todo y tomaron la decisión, la producción junto con los doctores, de salir de la casa”. Galilea Montijo

Lee: ¿Alexis Ayala estalla vs. Aldo Rendón tras abandonar LCDLFM 2026? Asegura: “Todo mundo es especialista”

Aldo Rendón desató teorías tras salir de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

Aldo Rendón rompe el silencio sobre su estado de salud tras rumores de miedo a la ‘funa’

Previo a la llegada de Gala Montes como habitante de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón reapareció en redes para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, pues desde su salida no había dado detalles del diagnóstico médico.

“Ya fui a los doctores, o sea, hoy domingo fui a ver a un doctor. Gripa no tengo, pero aún no tengo el diagnóstico tal cual, pero son muchas cosas, nada sencillo, pero esperemos que tampoco nada catastrófico, esperemos. Mándenme buenas vibras”. Aldo Rendón

Pese a que Aldo Rendón no dio el nombre de la enfermedad que padece, sí compartió que su salud se complicó en las últimas dos semanas dentro del reality debido a que no le podían dar medicamento y tenía que ser reservado con el resto de los habitantes:

“Ocultaba el dolor un poco, lo que podía; lo que pasaba es que no me podían dar medicamento para la gota por el hígado. Aldo Rendón

Lee: ¿Gala Montes ingresará a rehabilitación? Actriz rompe en llanto, admite que necesita ayuda y preocupa a sus fans

¿Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México 2026 por el ‘hate’ en redes?

Además de sincerarse sobre su salud, Aldo Rendón confesó que, tras salir de LCDLFM, tuvo miedo de tomar su celular, pero ahora que ha visto varios de los clips que circulan en redes, agradece que “les haya gustado, que les haya causado risas, carcajadas”.

“Tenía pavor de agarrar mi celular y leer si tenía mil hate o no. Al final de cuentas, toda la vida me ha valido el hate, pero no sé por qué tenía miedo”, compartió, resaltando que nunca ha conocido ‘la funa’ y seguirá apoyando a sus amigos desde el exterior.

Cabe señalar que Aldo Rendón no ha regresado a La casa de los famosos México 2026 como invitado a las galas, pero en un video anterior aseguró estará presente en cuanto los doctores le den luz verde.

No te pierdas: Maxine Woodise arremete vs. Aldo Rendón; pone en duda si realmente es asesor de imagen: “Esas fachas”