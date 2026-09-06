Maxine Woodise arremete vs. Aldo Rendón; pone en duda si realmente es asesor de imagen: “Esas fachas”

Aldo Rendón ha sido tendencia en los últimos días por su participación y salida de ‘La casa de los famosos México 2026’. El público tiene opiniones divididas; algunos consideran que era de los pocos que daban contenido en el show, mientras que otros se sienten alegres de que abandonara el proyecto, pues lo consideran una persona “muy grosera”.

Entre los detractores se encuentra Maxine Woodside. La conductora de ‘Todo para la mujer’, entre otras cosas, lo criticó por su vestimenta y hasta puso en duda si realmente era un asesor de imagen. Te contamos lo que se sabe.

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Maxine Woodside habla mal de Aldo Rendón / Mezcalent

¿Por qué Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’?

Al menos de forma oficial, se sabe que Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’ por temas de salud. Durante la gala del pasado 1 de septiembre, el influencer se despidió de sus compañeros. Explicó que tenía una enfermedad que, si bien era reversible, necesitaba tratamiento inmediato.

En redes sociales, ha circulado la versión de que, presuntamente, todo fue decisión de la producción. Se dice que muchas marcas estaban amenazando con dejar de patrocinar el programa por la polémica que ocasionaban los comentarios polémicos de Aldo.

Otra teoría que ha tomado fuerza es que el equipo de Mariana presuntamente amenazó con demandar a la empresa si el asesor de imagen seguía allí. Recordemos que, en las últimas semanas, Rendón insultó a la cantante, llamándola “naca” y “estúpida”.

Nada de esto ha sido confirmado. En tanto que la propia Galilea Montijo, conductora del programa, contó que Aldo no quería salir, pero que la doctora le indicó que era necesario que priorizara “su salud”.

“Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento. El tratamiento que debe tomar no lo puede hacer dentro de la casa. Él comenzó de repente a sentirse mal; le hicieron exámenes de todo y tomaron la decisión, la producción junto con los doctores, de salir de la casa”, manifestó Montijo.

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Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La dura crítica de Maxine Woodside a Aldo Rendón

En una emisión reciente de su programa ‘Todo para la mujer’, los conductores, incluyendo a Maxine Woodside, hablaron sobre la participación de Aldo Rendón en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Casi todos concordaron en que Aldo hacía “chistes de mal gusto” e incluso lo compararon con Adrián Marcelo. Solo una de las colaboradoras quiso justificarlo y señaló que el asesor de imagen simplemente era bromista.

En algún punto, abordaron los malos comentarios que hizo acerca de la vestimenta que Mariana usó en una gala de eliminación. Según Aldo, el vestido era muy “naco” y probablemente lo compró “en el centro”. Una de las conductoras exhibió que, supuestamente, Aldo consigue el material para sus diseños en un local “detrás de Palacio Nacional”.

Justo en ese momento, Maxine señaló que, si bien no podía definir si realmente Aldo es una “mala persona”, opinó que el influencer no se viste bien y hasta dudó si realmente era asesor de imagen.

“¿Aldo Rendón dice que es stylist y lo has visto en las fachas en las que ha salido? ¿Cómo?”. Maxine Woodside

Hasta el momento, Aldo no se ha pronunciado ante las declaraciones de Woodside. En tanto que la gente ha tomado postura ante lo dicho por la llamada ‘Reina de la radio’. La gran mayoría respaldó su opinión.

Totalmente de acuerdo con Maxine woodside y su equipo el tal Aldo Rendón es una mierda. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/MOcxEHtSYI — julio (@JulioMexico1) September 2, 2026

¿Cuál es la enfermedad que padece Aldo Rendón?

Hay mucha incertidumbre sobre la salud de Aldo Rendón. Lo único que ha declarado Aldo Rendón es que padece gota. De hecho, en su momento, expresó haber tenido una fuerte crisis dentro del show.

“Me sentía muy mal, o sea, me empezó a dar la gota. No sé cómo quieren que me queje. Me está dando un ataque de gota, ching* da madr*". Aldo Rendón

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la enfermedad de gota es una forma dolorosa de artritis inflamatoria que ocurre cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. Suele causar dolores intensos y provoca que la piel se enrojezca.

Cabe mencionar que, a lo largo de su estancia en el show, se teorizó que tenía problemas de hígado, ya que sus ojos lucían amarillos. De igual forma, circuló que había tenido que ser atendido por una ambulancia. No obstante, la información nunca fue confirmada.

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