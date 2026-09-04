Así fue el reencuentro entre Elaine Haro y su exnovio, Moisés Peñaloza, en LCDLFM: ¿Recalentado o incomodidad?

Elaine Haro y Moisés Peñaloza protagonizaron un intenso romance que finalizó el año pasado, previo a la entrada de la actriz a La casa de los famosos México 2026. Tras una “guerra de declaraciones” entre ambos, volvieron a “unirse” recientemente. ¿Cómo fue el momento?

Elaine Haro y Moisés Peñaloza se reencontraron tras terminar / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Por qué Moisés Peñaloza y Elaine Haro terminaron su relación amorosa?

Aunque surgieron numerosas especulaciones en torno a la separación de Moisés Peñaloza y Elaine Haro, fue la propia actriz quien compartió algunos detalles sobre lo ocurrido durante una conversación con Mariana Botas, cuando ambas formaban parte de La casa de los famosos México 2025:

No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación. Elaine Haro

Elaine no especificó si la separación estuvo relacionada con alguna discusión, infidelidad o diferencia entre ellos. Sin embargo, la actriz sí admitió que su relación llegó a ser bastante “intensa”, algo que podría estar vinculado con el compromiso y la pasión que ambos tenían por la actuación.

Me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado. Elaine Haro

La relación entre Elaine Haro y Moisés Peñaloza llegó a su fin, pero recientemente volvió a estar en el centro de la polémica tras una acusación lanzada contra el actor. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Te puede interesar: Moisés Peñaloza, habitante de ‘LCDLFMX 2026’, fue “chichifo” de un famoso comediante, reportan: VIDEO

¿Por qué Moises Peñaloza y Elaine Haro terminaron? / IG: @elaineharomusic / @moisesspenaloza

¿Cómo fue el reencuentro entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro?

El reencuentro entre ambos sucedió en la gala de La casa de los famosos México 2026 el jueves 3 de septiembre, pues Elaine Haro participó en la dinámica del “Elevador del destino”, para después integrarse a los invitados.

Todo ocurría de manera normal, cuando en un corte comercial, Marie Claire Harp se acercó con dichos invitados (Elaine, Abelito y Shiky), en ese momento, Luis Chaparro, quien también se hallaba en el mismo sillón, pidió a Moisés que se acercar, la reacción de Harp fue curiosa:

Es que él es el ex de Elaine. Dijo Marie Claire Harp

Las reacciones fueron más virales aún, ya que Abelito volteó a ver con ojos, aparentemente furiosos, la presencia y palabras de Peñaloza, hecho que fue notado por internautas en redes sociales.

Lo unico bueno que a hecho Luis, regalarnos este momento tan incomodo entre Elaine y Moises jajajaja gracias #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/vVRzEbu5h5 — noe (@_arrobanoe) September 4, 2026

Cabe señalar que ambos no intercambiaron palabras o alguna seña directa, por lo que no se sabe si estuvieron incómodos, molestos o emocionados por el momento. ¿Tú qué opinas?

Lee: Elaine Haro y su ANTES y DESPUÉS tras cirugía de nariz: ¿Cómo lucía la actriz previo a operarse?

Abelito esperando que Moisés Peñaflop lo voltee a ver para darle la mano a Elaine y voltearle los ojos JAJAJ 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/g05Z6408aq — JJ ♡✧˖° Team KARINA TORRES ✂️ (@j__kos) September 4, 2026

¿Moisés Peñaloza chantajeó a Elaine Haro antes de La casa de los famosos México 2026?

La controversia entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro creció en semanas recientes, pues la periodista Martha Figueroa reveló que una fuente cercana le habría contado que, presuntamente, el actor habría “chantajeado” a la cantante antes del estreno de La casa de los famosos México 2026.

¿Cuánto me vas a dar pa’ no hablar de ti adentro de la casa? Moisés Peñaloza a Elaine Haro, según fuente

Martha Figueroa señaló además que Elaine habría reaccionado ante el cuestionamiento que le hizo su expareja: “ Obviamente no te voy a dar ni madres” , rechazando la presunta propuesta de Moisés.

Por último, Moisés Peñaloza no abordó el tema de su relación con Elaine durante su estadía en el reality, teniendo en cuenta que ya fue eliminado.

Tal vez te interese: Elaine Haro reacciona al presunto “chantaje” de Moisés Peñaloza, ¡huye de la prensa!: “Gracias por su interés