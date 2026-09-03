Nuevo habitante llegará a La casa de los famosos México 2026 este domingo: ¿Qué celebridad será la confirmada?

La salida forzosa de Aldo Rendón parece haber dejado un hueco disponible para una nueva celebridad en La casa de los famosos México 2026. Esta noche se confirmó que una figura llegará al reality... ¡como habitante! Te contamos los detalles.

Anunciarán nuevo habitante en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La razón por la que Aldo Rendón tuvo que abandonar La casa de los famosos México 2026

Tras confirmar públicamente su salida de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón reveló que tuvo que dejar la competencia debido a un problema de salud que necesitaba ser atendido de manera inmediata.

Varios internautas, y hasta Javier Ceriani, señalaron que la decisión se tomó presuntamente para proteger la imagen del stylist, ya que se dirigía a una “probable funa”, algo similar a lo que sucedió con Adrián Marcelo.

No obstante, compañeros del reality sí mencionan que a Rendón lo llegaron a ver decaído, con síntomas de algún padecimiento, por lo que sí acompañan la idea de su salida por cuestiones de salud:

Estoy preocupada por su salud, cuando estaba dentro de la casa lo veía un poco mal, los ojos los tenía muy amarillos, estaba yendo recurrentemente al confesionario con el doctor, le hicieron estudios, es una realidad que está delicado de salud. Yanet García

El stylist reveló en un momento que enfrenta problemas relacionados con la vesícula y el hígado, los cuales, de acuerdo con sus declaraciones, estarían vinculados con el consumo excesivo de alcohol que tuvo durante su juventud.

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Aldo Rendón fuera de La casa de los famosos México 2026 por salud / Redes sociales

¿Cómo anunciaron que llegará un nuevo habitante a La casa de los famosos México 2026?

La casa de los famosos México 2026 tiene una nueva sorpresa preparada, pues hace unos minutos la propia Galilea Montijo quien confirmó que un habitante llegará el próximo domingo.

Según sus palabras, la “entrada triunfal” será por el carrusel, mismo que se utiliza en las galas de eliminación para despedir a un integrante:

Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante y, mientras la expectativa se apodera de ‘La casa’, todo México se pregunta: ¿De quién se trata? Galilea Montijo

El domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:30 hrs. una nueva gala de eliminación comenzará en La casa de los famosos México 2026, y además de despedir a un habitante, otro llegará. ¿Quién puede ser?

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¿Quién será anunciado como nuevo habitante de La casa de los famosos México 2026?

Se han comenzado a unir pistas, a crear teorías y a pedir a ciertas figuras para poder incorporarse como habitante en La casa de los famosos México 2026 tras salida de Aldo.

Varios nombres han circulado en redes sociales, pero algunos suenan con más fuerza, además de que presuntamente ya habrían sido considerados desde un principio para formar parte del reality. Aquí algunos de ellos:



Adrián Marcelo : Aunque recibió fuertes críticas y una severa ‘funa’, Marcelo ha hecho guiños recientes sobre LCDLFM, incluso la propia productora, Rosa María Noguerón, le llegó a ofrecer un puesto como panelista.

: Aunque recibió fuertes críticas y una severa ‘funa’, Marcelo ha hecho guiños recientes sobre LCDLFM, incluso la propia productora, Rosa María Noguerón, le llegó a ofrecer un puesto como panelista. Yeri MUA : La influencer ya había estado en pláticas para ingresar a un reality, y una reciente reacción a un comentario de Galilea Montijo, han levantado más las duas.

Hasta ahora, la producción no ha revelado oficialmente el nombre ni mayores detalles sobre el nuevo habitante , por lo que cualquier nombre mencionado, es retomado de rumores en redes sociales.

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