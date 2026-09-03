Revelan nueva información sobre el estado de salud de Aldo Rendón, ¿Qué tratamiento recibía en LCDLFMX 2026?

Aldo Rendón salió de ‘La casa de los famosos México’ 2026 el pasado martes 1 de septiembre, y su anuncio conmocionó no solo a los habitantes y seguidores del programa, sino también a todas las personas que se enteraron de la noticia.

La inquietud por saber qué está pasando con el stylist ha ido en aumento, pues sus seguidores han comenzado a preguntarse cuál es el problema de salud que lo obligó a abandonar la competencia. Ante esto, algunos de sus excompañeros han sido cuestionados sobre lo que saben acerca de su estado.

Precisamente, Yanet García habló al respecto y compartió nueva información sobre la situación que enfrenta Aldo Rendón.

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Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Cuál es la razón de la salida de Aldo Rendón de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Al momento de anunciar su salida, el propio Aldo comentó que la decisión de abandonar la casa se debía a un problema de salud que debía atender de inmediato, pues las condiciones dentro del reality no serían las adecuadas para llevar el tratamiento que necesitaba.

Sin embargo, en redes sociales surgió la teoría de que el verdadero motivo detrás de su salida sería la supuesta ‘funa’ que enfrentaría por sus comentarios y su carácter irreverente durante su estancia en la casa.

Esta versión habría quedado descartada por sus propios compañeros y parte del equipo de producción del reality, quienes han relatado que Aldo realmente no se encontraba en las mejores condiciones de salud.

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Aldo Rendón / Redes sociales

Yanet García habla del estado de salud de Aldo Rendón, ¿cómo está?

En un encuentro con la prensa, Yanet García habló desde su experiencia sobre la situación de Aldo Rendón y confesó sentirse triste por la manera en la que se dio su salida, además de preocupada por su estado de salud.

Los reporteros le preguntaron sobre la teoría de que su salida estaría relacionada con su rivalidad con Mariana y los comentarios que realizó dentro de la casa, por los que fue señalado de “misógino” o “machista”. Sin embargo, ‘la Chica del clima’ reafirmó que la decisión de Aldo estuvo relacionada con su salud.

Yanet reveló que, durante el tiempo que ella permaneció en la casa, llegó a notar que Aldo no se encontraba bien e incluso lo veía con los ojos amarillos. Además, dio a conocer un detalle que hasta ahora no se había mencionado: el stylist acudía constantemente al confesionario para reunirse con el equipo médico, realizarse estudios y recibir atención.

Aunque Yanet compartió este detalle sobre la atención médica que Aldo recibía dentro del reality, no reveló cuál sería el diagnóstico que enfrentaba ni si estaba siguiendo algún tratamiento.

“Estoy preocupada por su salud, cuando estaba dentro de la casa lo veía un poco mal, los ojos los tenía muy amarillos, estaba yendo recurrentemente al confesionario con el doctor, le hicieron estudios, es una realidad que está delicado de salud.” Yanet García

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DE ÚLTIMO MOMENTO 🚨🚨



¡ALDO RENDÓN SI ESTA GRAVE DE SALUD Y ERA ATENDIDO POR DOCTORES DENTRO DE LCDLF! 🚨📺 | Yanet García#ebninforma #ernestobuitronnews #yanetgarcia #LaCasaDeLosFamososMéxico #aldorendon pic.twitter.com/mmuN2mGReu — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 3, 2026

¿Qué enfermedades y problemas de salud padece Aldo Rendón?

Aunque todavía no se conoce con exactitud cuál es el diagnóstico que está tratando Aldo Rendón, durante su estancia en la casa ya había dado algunos indicios e incluso hablado sobre los problemas de salud que enfrenta.

El stylist había revelado que tiene problemas relacionados con la vesícula y el hígado, los cuales atribuyó al consumo excesivo de alcohol durante su juventud.

Además, Aldo también padece gota, un padecimiento que se produce cuando existen niveles elevados de ácido úrico en el organismo y que puede provocar inflamación y dolor intenso en las articulaciones. Debido a las molestias que experimentaba, el stylist no pudo participar en algunas de las pruebas dentro de la casa.

Hasta ahora, Aldo Rendón no ha tenido alguna aparición púbica después de su salida de ‘La casa de los famosos México’, 2026, pero se espera que se de a conocer algún reporte de su salud pronto.

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