¿Alexis Ayala estalla vs. Aldo Rendón tras abandonar LCDLFM 2026? Asegura: “Todo mundo es especialista”

Luego de que Aldo Rendón abandonara La casa de los famosos México 2026 por cuestiones de salud, surgieron un sinfín de teorías sobre su decisión. Uno de los que no dudó en externar su opinión fue Alexis Ayala, exhabitante del reality show. ¿Duda del stylist?

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Aldo Rendón deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026?

Durante la gala del pasado 1 de septiembre en La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo se conectó con los habitantes para cederle la palabra a Aldo Rendón, quien comunicó su salida del reality show por problemas de salud.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero debo iniciar tratamiento ya. Las condiciones de la casa no son adecuadas para que yo esté aquí”. Aldo Rendón

Sin dar detalles sobre el diagnóstico que recibió dentro del programa 24/7 y lo llevó a decidir salir de la competencia, Rendón se despidió de sus compañeros entre lágrimas y abrazos que lo acompañaron hasta la salida de la casa más famosa de México.

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Aldo Rendón se despide de La casa de los famosos México 2026 por temas de salud. / Redes sociales

¿Cuáles son las teorías que surgieron tras la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026?

Galilea Montijo y la producción de La casa de los famosos México mantienen reservados los detalles sobre el estado de salud de Aldo Rendón; sin embargo, las especulaciones no se han hecho esperar. Tras confirmarse su salida, se mencionó que el estilista tendría antecedentes de anemia y complicaciones hepáticas.

Además, en sus últimos días dentro del reality show, Aldo Rendón mencionó que durante una noche sufrió dolor en sus brazos e hizo alusión a ‘la gota’ en una plática con Karina y Gema Garoa. Hasta ahora, el exhabitante no ha dado declaraciones tras su salida, lo que ha generado que en redes se ponga en duda su estado de salud.

Mientras algunos internautas se muestran preocupados por Aldo Rendón, hay algunos que hacen comentarios relacionados con la supuesta ‘funa’ que pudo haber enfrentado por sus comentarios dentro de la casa. Entre los dimes y diretes, una de las reacciones que sorprendió fue la de Alexis Ayala.

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Aldo Rendón se despidió de La casa de los famosos México 2026.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026?

Alexis Ayala, quien recientemente acudió como panelista de La casa de los famosos México 2026, hizo una publicación en su cuenta de X que parece estar relacionada con la ola de comentarios que siguieron tras la salida de Aldo Rendón del reality 24/7.

“Desde las gradas todo mundo es especialista. Quiero verlos entrar al juego y soportar la presión”. Alexis Ayala

El ‘villano de melodramas’ no mencionó directamente a Aldo Rendón o al reality; sin embargo, su comentario generó reacciones relacionadas con LCDLFM y las palabras que se han usado dentro ‘atacar’ a algunos habitantes. Por ahora, se desconoce lo que pasará en el reality tras la salida de Aldo Rendón y la postura de Alexis Ayala.

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