Alexis Ayala retoman su ‘relación’ Cinthia Aparicio tras rumores de un nuevo romance; ¿trabajo o reconciliación?

Luego de que Cinthia Aparicio encendiera los rumores de un nuevo romance tras ser captada con un misterioso hombre, se dio a conocer que la actriz se reencontrará con su ex, Alexis Ayala, arriba del escenario. ¿Su historia quedó en el pasado? ¡Te contamos los detalles!

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¿Cinthia Aparicio y Alexis Ayala regresan? / Redes sociales

¿Cinthia Aparicio tiene un nuevo romance tras divorciarse de Alexis Ayala?

Días atrás, la tensión entre la expareja se avivó después de que Alexis Ayala se pronunció sobre la presunta pareja de la joven actriz. En su encuentro con la prensa, el actor explicó que su ex tiene todo el derecho de rehacer su vida.

“Si la tiene, qué maravilla, está increíble. Tiene todo el derecho de tenerla, como yo tengo todo el derecho de tenerla”, explicó el exhabitante de La casa de los famosos México; mientras que Aparicio negó tener una relación sentimental.

“El día que yo tenga novio, creo que ustedes se van a enterar antes que yo. Ahorita no tengo novio, estoy soltera; lo que sí es que soy una mujer libre, independiente”. Cinthia Aparicio

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio niegan tener una nueva relación. / Redes sociales

¿Cuándo se reencontrarán Cinthia Apairico y Alexis Ayala tras rumores de romance?

Tras los rumores de romance que enfrentó Cinthia Aparicio, el programa Ventaneando dio a conocer que la actriz se reencontrará y retomará su relación laboral con Alexis Ayala, luego de que el actor asegurara que la tiene silenciada de redes sociales.

De acuerdo con el programa de espectáculos, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala volverán a estar en el mismo escenario en la obra ‘Las mujeres son de venus y los hombres…¡ni madr*s!’, aunque actualmente Ayala comparte créditos con Belinda Urías.

En su encuentro con los micrófonos de Ventaneando, Urías explicó que usualmente alternan funciones, pero durante las presentaciones en Santiago, Nuevo León, ella estuvo acompañando a Alexis Ayala.

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¡Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se reencontrarán en el escenario! 🎭



Después de la polémica que rodeó su separación, los actores volverán a compartir escenario. 👀



¿Cómo será este esperado encuentro? #Ventaneando, 1:00 p.m por @AztecaUno. pic.twitter.com/fM191cFTZS — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 1, 2026

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su reencuentro con Cinthia Aparicio tras divorciarse?

Alexis Ayala, quien recientemente sufrió una infección en los ojos, no abordó directamente el tema sobre Cinthia Aparicio, pero dejó claro que no está cerrado al amor, asegurando que no solo es importante el de pareja.

“Yo no estoy cerrado al amor y a vivir, vivir bonito, ¿por qué voy a estar cerrado? No todo es amor, también es diversión, alegría, también es cariño, también es afecto, también es amistad”. Alexis Ayala

Pese a que no se dio a conocer la fecha en la que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala volverán a subir juntos al escenario, el actor se mostró tranquilo ante su futuro reencuentro, mientras que la actriz no ha dado declaraciones al respecto.

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