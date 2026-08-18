Alexis Ayala se pronuncia sobre la presunta pareja de Cinthia Aparicio; reacciona a VIDEO: “Desde el dolor”

Alexis Ayala volvió a hablar sobre su separación de Cinthia Aparicio y, en esta ocasión, reaccionó a las imágenes que recientemente colocaron a la actriz en el centro de las especulaciones sobre un posible nuevo romance. Qué dijo el actor?

¿Cinthia Aparicio tiene nueva pareja tras divorcio? / Mezcalent

¿Cinthia Aparicio ya tiene novio tras terminar su matrimonio con Alexis Ayala?

El video fue compartido en TikTok por el medio “arturogallegosoficial”, en el cual, muestra a Cinthia Aparicio, ex de Alexis Ayala, paseando por un centro comercial en compañía de un hombre. Ambos realizaron algunas compras y convivieron cercanamente durante el recorrido.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del acompañante y si tiene alguna relación con el medio artístico. Además, ninguno de los dos ha confirmado que exista un romance entre ellos, por lo que la supuesta relación sentimental continúa siendo solo una especulación.

Sin embargo, esto no impidió que los internautas comenzaran a “shippear” a la actriz, quien semanas atrás anunció que durante esta etapa se esforzaría solamente en su carrera.

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@arturogallegosoficial EXCLUSIVA La actriz Cinthia Aparicio ex esposa de Alexis Ayala ya tiene nueva pareja la encontramos saliendo del cine y después viendo camas nuevas #alexisayala #lcdlfmexico ♬ Rencontre avec Alexandre - Michel Legrand

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala al presunto “nuevo novio” de Cinthia Aparicio?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Alexis Ayala fue cuestionado sobre lo ocurrido con Cinthia Aparicio las últimas semanas, desde su publicación en la que aparecía llorando, hasta la posibilidad de que ya tenga pareja.

Ante esto, Alexis se vio muy expresivo y respondió a los reporteros que se alegraba por la actriz:

Si la tiene que maravilla, está increíble. Tiene todo el derecho de tenerla, como yo tengo todo el derecho de tenerla. Eso está súper bien, la vida es para vivirse y no para juzgarse. La gente juzga desde el lugar en el que está y desde el dolor que tiene y desde el dolor que vive. De veras, si ya lo tiene se lo aplaudo, tiene toda la vida por delante y, ojo, yo también. Alexis Ayala

Para Alexis, las personas deben tener la libertad de continuar con su vida sin ser señaladas por sus decisiones personales. Además, lanzó una reflexión sobre quienes constantemente juzgan la vida amorosa de los demás.

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¿Cuándo se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

A finales de abril de 2026, Alexis Ayala confirmó que su matrimonio con Cinthia Aparicio había terminado. En una entrevista con un medio nacional, el actor explicó que la decisión de separarse fue tomada por la actriz y señaló que, desde su punto de vista, a ella “le crecieron alas”.

Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos… Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

¿Cinthia Aparicio cambió a Alexis Ayala? / Mezcalent, Redes sociales

Tiempo después, durante otro encuentro con la prensa, Ayala profundizó en los motivos que llevaron a la ruptura, aunque dejó claro que, a pesar de la separación, mantiene el cariño y respeto por quien fuera su esposa:

Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante. Alexis Ayala

Fue en ese momento cuando la relación llegó a su final, dando pie también a diversas especulaciones y teorías sobre lo que habría ocurrido entre ambos. ¿Sí fue por eso?

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