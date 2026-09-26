¡Adrián Marcelo confirma su divorcio de Karina Puente!: “Me corrieron de mi casa, estoy muy dañado”, VIDEO

Detrás de la polémica y el humor que lo caracterizan, Adrián Marcelo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El creador de contenido confirmó que está oficialmente divorciado de Karina Puente, conocida como “la Chaparrita”, y sorprendió al admitir que fue expulsado de su casa debido a la crisis que vivían como pareja.

Aunque los rumores sobre problemas matrimoniales circulaban desde hace meses, fue hasta ahora que el regiomontano habló abiertamente de lo ocurrido. En una entrevista con Shanik Berman, reconoció errores, asumió responsabilidad por el deterioro de la relación y confesó que todavía sigue afectado emocionalmente.

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¿Adrián Marcelo pidió perdón a Karina Puente? / Redes sociales

¿Por qué se divorció Adrián Marcelo de Karina Puente? Revela que lo corrieron de su casa

Durante la entrevista, Adrián Marcelo explicó que la crisis de su matrimonio comenzó después de atravesar una etapa profesional particularmente complicada que terminó afectando su vida personal.

El conductor reconoció que no prestó atención a los problemas que surgieron dentro de su relación y aseguró que gran parte de la responsabilidad recae sobre él:

“Me corrieron de mi casa, por ser frío, por ser distante, mi esposa pensaba que alejándome, yo salía y todavía tenía un gran matrimonio”. Adrián Marcelo

También admitió que decidió ignorar el daño emocional que se estaba acumulando entre ambos: “En lugar de atender la herida que el programa había causado a mi matrimonio y no trabajarlo. Eso sí, se lo atribuyo 100% de culpabilidad a mi persona”, expresó.

Según explicó, las diferencias crecieron hasta convertirse en una constante falta de comunicación: “Hubo un punto donde se volvió total incomunicación”, recordó.

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Adrián Marcelo / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué errores reconoce Adrián Marcelo en su matrimonio con Karina Puente? “Fue 100% mi culpa”

Lejos de culpar únicamente a factores externos, Adrián Marcelo aceptó que algunas de sus actitudes influyeron directamente en la ruptura de su relación con Karina Puente. El creador de contenido señaló que durante mucho tiempo mantuvo una actitud distante y fría, situación que terminó desgastando el vínculo que tenían como pareja.

“Fue invisibilizar ese dolor que existía, esa herida. Esto fue un fallo en el cálculo”. Adrián Marcelo

Aunque reconoció su responsabilidad, también comentó que ambos enfrentaron circunstancias que nunca lograron resolver: “En esos momentos de frialdad, de no hablarnos, de guerra fría, también hubo cosas que a mí no me parecieron. Ella tampoco pudo arreglarlo”, señaló.

Pese a todo, evitó hablar de culpables y aseguró que el problema principal fue que dejaron de comunicarse cuando más lo necesitaban.

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Adrián Marcelo y Karina Puente / Redes sociales

¿Cuánto tiempo lleva divorciado Adrián Marcelo y por qué asegura que está “muy dañado” para otra relación?

Uno de los momentos más sinceros de la conversación llegó cuando habló sobre su situación sentimental actual. Adrián Marcelo reveló que lleva aproximadamente un año separado y que el divorcio se formalizó apenas hace dos meses:

“No quiero, aparte ahorita estoy muy dañado. Divorciado llevo 2 meses, separado llevo un año” Adrián Marcelo

El influencer también sorprendió al admitir que todavía no logra cerrar completamente el capítulo con su exesposa: “Yo espero culminar mi vida un día con ella. Es horrible”, expresó.

Incluso señaló que el orgullo jugó un papel importante para impedir una posible reconciliación: “Uno de los factores más cruciales para que no estemos juntos es el orgullo de ambos”, aseguró.

¿Quién es Karina Puente, “la Chaparrita”, la exesposa de Adrián Marcelo?

Durante años, Karina Puente, mejor conocida como “la Chaparrita”, fue una de las personas más cercanas a Adrián Marcelo y una figura muy querida entre sus seguidores. La pareja compartió distintos momentos de su vida en redes sociales y se convirtió en una de las relaciones más conocidas dentro del mundo digital en Monterrey.

Sin embargo, a finales de 2025 comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis matrimonial debido a la ausencia de publicaciones juntos y algunos cambios que los seguidores detectaron en sus plataformas.

Con el paso de los meses, las especulaciones aumentaron hasta que finalmente trascendió que ambos habían tomado caminos separados. Ahora, el propio Adrián confirmó que el divorcio ya es una realidad y que continúa enfrentando las secuelas emocionales de esa ruptura.