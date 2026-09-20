¿Mariana Echeverría ya se está divorciando de Óscar Jiménez? Rompe el silencio frente a los rumores

Mariana Echeverría habló recientemente de la polémica con Gala Montes y de los comentarios que la actriz hizo sobre su nuevo aspecto físico. Al mismo tiempo, la conductora también fue cuestionada sobre su matrimonio con el futbolista Óscar Jiménez.

En los últimos meses se han difundido rumores sobre un supuesto divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez. Ahora, tras varias versiones sobre una posible separación, la panelista de ‘La casa de los famosos México’ 2026 finalmente habló al respecto y reveló cuál es la situación que atraviesa con su esposo.

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Oscar Jimenez y Mariana Echeverría

¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se van a divorciar?

En el mismo encuentro con la prensa en el que habló de Gala Montes, Mariana Echeverría también aclaró los rumores sobre un presunto divorcio entre ella y Óscar Jiménez.

La conductora desmintió de inmediato las versiones sobre una posible separación y, lejos de molestarse, se tomó los rumores con buen humor. Mariana explicó que su matrimonio atraviesa por un buen momento después de siete años juntos, que es muy estable y no existen conflictos entre ellos.

Además, aseguró que existe mucho amor entre ella y el futbolista, así como hacia sus hijos. Incluso, reveló que para su próximo aniversario de bodas tiene pensado realizar un viaje junto a Óscar Jiménez para celebrar la fecha.

“Me han divorciado muchísimas veces; tengo uno de los matrimonios más estables del medio (...) Amo a mi marido, mi marido me ama, amamos a mis hijos (...) Es lo mejor no pelearme con mi marido y tener un matrimonio tan estable y tan bonito.” Mariana Echeverría

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La historia de amor entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez comenzaron su historia de amor después de conocerse a través de redes sociales.

En 2018 comenzaron a mostrarse públicamente juntos y, meses después, el futbolista le pidió matrimonio a la conductora el 9 de junio de 2019. La pareja llegó al altar el 9 de noviembre de ese mismo año, en una ceremonia celebrada en Cancún, Quintana Roo.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2020 nació su primer hijo. En 2023, Mariana y Óscar compartieron que enfrentaron la pérdida de un segundo bebé durante las primeras semanas de gestación. Actualmente, después de siete años de matrimonio, ambos continúan juntos y Mariana aseguró que su relación atraviesa por un buen momento.

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Mariana Echeverría y Óscar Jiménez están casados desde el 2019. / Instagram: @marianaecheve

¿Cuántos hijos tienen Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez son papás de dos hijos. Su primogénito nació el 15 de octubre de 2020. Posteriormente, la pareja recibió a su segundo hijo, quien nació el 30 de junio de 2025 y fue considerado por Mariana como su ‘bebé arcoíris’, luego de las pérdidas que enfrentó en embarazos anteriores.

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