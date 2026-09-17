Arantza Ruíz elogia a Mariana en La casa de los famosos México y sale en su defensa: “desenmascarando a todos” VIDEO

‘La casa de los famosos México’ se encuentra en la recta final, por lo que los ánimos dentro y fuera del reality están más caldeados que nunca, y un claro ejemplo ocurrió hace apenas unos días, cuando Ese Pérez inició una especie de campaña en contra de Mariana.

Y en esta ocasión la que sorprendió con sus declaraciones fue Arantza Ruíz, tercera eliminada de ‘La casa’ y quien ha demostrado tener una clara tendencia hacia Mariana, ¡esto fue lo que dijo!

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Arantza Ruíz se desvive en halagos hacia Mariana y reconoce su trayectoria

A pesar de que durante la estancia de ambas en ‘LCDLFM’ existieron roces entre ellas, es Arantza quien ahora reconoce que la intérprete es una figura muy importante del mundo del entretenimiento:

“Y yo la respeto porque perdón, pero tiene más años de carrera que los que yo tengo de vida, entonces no puedo más que mirarla hacia arriba” Arantza Ruíz

Respecto a la estrategia con la que ha jugado Mariana luego de su regreso al encierro, Arantza Ruíz aseguró que le parece que ha sido sumamente inteligente con la manera en la que se ha conducido en el reality.

Arantza Ruiz: Mariana tiene más años de carrera que lo que yo tengo de vida, me parece que es una mujer súper inteligente que está desenmascarando a todos y por eso la quieren fuera, ellos no saben lo fuerte que está Mariana afuera 👏🏻✨ #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/dZVLJYumrW — David Arellano (@DavidHernare) September 17, 2026

“Me parece que es una mujer sumamente inteligente, que ahorita que ya decidió trabajar con su inteligencia en lugar de la estrategia que traía, está desenmascarando a todos y por eso la quieren fuera”, dijo la influencer.

Finalmente Arantza Ruíz dio a entender que los habitantes que están en contra de ella tienen que andarse con cuidado pues están muy confiados y “ellos no saben lo fuerte que está Mariana ahorita”.

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Arantza Ruiz entra a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los “enemigos” de Mariana en ‘La casa de los famosos México’?

Tras su regreso a ‘La casa de los famosos México’ y luego de pasar un corto periodo en el exilio, Mariana se ha convertido en una de las habitantes más fuertes del reality.

En el encierro, la exOV7 ha enfrentado momentos muy incómodos provocados principalmente por habitantes como Ese Pérez y Gema Garoa, quienes no han perdido la oportunidad de insultarla e intentar sabotearla.

Mariana ha respondido a la hostilidad de ambos de manera frontal, como esta semana que la cantante nomino directamente al influencer, poniéndolo en peligro de salir del reality.

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Ese Pérez y Gema Garoa / Instagram

¿Mariana puede ganar ‘LCDLFM 2026’?

Aunque el programa se encuentra en la etapa final, asegurar que Mariana puede ganar ‘La casa de los famosos México’ es algo prematuro, pues aunque ha sido una habitante fuerte, aún tiene que superar la nominación de esta semana, y pelear por el triunfo contra figuras como Karina Torres y Yahir.