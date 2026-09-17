Mariana Echeverría lanza contundente mensaje a Gala Montes tras su salida de LCDLFM 2026: “No estaba de acuerdo”

Días después del intenso conflicto en redes sociales entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro, varios famosos continúan exponiendo sus posturas ante la situación de la intérprete de ‘Tacara’.

Una de las últimas en hablar al respecto fue Mariana Echeverría, quien formó parte de la lista de personas señaladas por Gala Montes durante la polémica.

La ahora panelista de ‘La casa de los famosos México’ 2026 habló sobre los comentarios que hizo Gala acerca de su apariencia física y también dio su opinión sobre su fugaz regreso al reality.

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Mariana Echeverría / Redes Sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre Mariana Echeverría cuando regresó a la televisión?

Cuando Mariana Echeverría regresó a la televisión en julio como panelista de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Gala Montes lanzó fuertes críticas en su contra. La actriz cuestionó que el público aplaudiera su regreso y la aceptara nuevamente después de la polémica que protagonizó durante su participación en el reality, señalando que esto habría ocurrido solamente por su aspecto físico.

Gala aseguró que el público la “perdonó” por todo lo que supuestamente hizo con Brigitte en ‘La casa de los famosos México’ únicamente por haber bajado de peso e incluso le advirtió que, si volvía a subir de peso, dejarían de quererla.

“Mariana, no creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste (...) Dejen de perdonar a la gente solo porque bajó de peso... No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca.” Gala Montes

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Gala Montes criticó a quienes cambiaron su opinión sobre Mariana Echeverría tras su evidente pérdida de peso. / Instagram

¿Cómo reaccionó Mariana Echeverría a laas críticas de Gala Montes?

Anteriormente, Mariana Echeverría ya había respondido a los comentarios de Gala Montes sobre su aspecto físico. Sin embargo, durante un reciente encuentro con medios, la exintegrante de ‘Me caigo de risa’ fue cuestionada nuevamente sobre aquella situación.

A diferencia de ocasiones anteriores, Mariana decidió no entrar en detalles y prefirió evitar el tema. La ahora panelista únicamente declaró que se trata de opiniones ajenas a ella y que no puede controlar lo que otras personas piensen o digan.

“Yo no voy a comentar acerca de ello, no me voy a meter en asuntos que no son míos (...) Yo no voy a poder controlar los pensamientos de los demás, solo cómo reacciono.” Mariana Echeverría

Lo único que quiso expresar directamente a Gala Montes fue que desea que le vaya muy bien en sus proyectos y que pueda triunfar en la música, tal como ella siempre ha querido.

“Yo le deseo lo mejor, que triunfe en su música como siempre lo ha querido.” Mariana Echeverría

También dio una breve opinión acerca del breve regreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México’ 2026; señaló que ella no estaba de acuerdo, pero reconoció que esa es una decisión que no recae en ella.

“Yo no estaba tan de acuerdo, pero yo no decido. Son cosas en las que yo no me meto” Mariana Echeverría

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¿Mariana Echeverría regresará a ‘Me caigo de risa’ en la próxima temporada?

Durante la entrevista, Mariana Echeverría también fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a regresar a ‘Me caigo de risa’ en caso de que la producción volviera a buscarla, esto después de las diferencias que tuvo con el conductor Faisy.

Mariana aseguró que ese ciclo de su vida ya está cerrado y explicó que así lo acordó con la producción del programa después de concluir la décima temporada.

La también conductora señaló que actualmente está en busca de nuevos proyectos, principalmente en la actuación y la conducción, por lo que descartó regresar al programa que la acompañó durante varios años.

“No, yo puse punto final y la producción también en la temporada diez, y ahí quedó todo. Son ciclos que se cierran.” Mariana Echeverría

Sus excompañeros de programa como Yurem y Ricardo Fastlicht aseguraron que ella es bienvenida a ‘Me caigo de risa’ si decide regresar.

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