¡Ex de Emiliano Aguilar respalda a Gala Montes! Lo acusa de violento y mantenido: “La historia se repite”

Una nueva polémica en torno a la ruptura de Gala Montes y Emiliano Aguilar. Janet Sauceda, exnovia del rapero, se solidariza con la actriz y comparte detalles de los presuntos maltratos que sufrió durante su relación con él. Te contamos los detalles.

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Janet Sauceda fue pareja de Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar y Gala Montes terminaron su romance?

Todo salió a la luz después de que Emiliano Aguilar revelara que había bloqueado a Gala Montes en redes sociales. Resaltó que ya no quería que lo culparan de las presuntas adicciones de la actriz y, por ello, tomó la decisión de alejarse.

Esto enfureció a la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’. Mediante historias en Instagram y una transmisión en vivo, admitió que el romance con Emiliano inició una infidelidad a su ex, Icho Van. No obstante, reconoció estar arrepentida de haberlo hecho, pues se dio cuenta de que el rapero, supuestamente, era tóxico.

Según ella, la dejó plantada en Los Ángeles por un berrinche. También relató que, presuntamente, la celaba mucho. Dijo que Emiliano no tenía dinero y hasta ventiló que supuestamente no le gusta bañarse.

“A ver, les voy a decir rápidamente por qué me bloqueó Emiliano. Porque me dejó, me dejó en Los Ángeles; quedamos de vernos en Los Ángeles, se emp.. por una pendejada y yo me empu…y lo mandé a la ver..”, expresó.

Y agregó: “A mí no me vas a bloquear, pen… Esta es mi verdad y va a salir en todos los medios… Se enoja de que estoy con Adrián Marcelo y luego de que: ‘A mí no me gusta que salgas con viejas’... A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada… y que no te bañes y que huelas a mie…”.

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El romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar / Redes sociales

Exnovia de Emiliano Aguilar defiende a Gala Montes y afirma haber sido maltratada por él

Por supuesto, las declaraciones de Gala Montes sobre su ruptura con Emiliano Aguilar causaron mucha polémica en redes sociales. Muchos internautas tacharon de “loca” y “ardida” a la joven.

Ante esto, Janet Sauceda, exnovia del rapero, la defendió y dio detalles de cómo habría sido su relación con él. Según el testimonio de la chica, el romance con Emiliano se suscitó en 2025 y lo describió como “una de las etapas más oscuras y desgastantes de su vida”.

Sostuvo que, en esa época, el cantante estaba pasando por una mala racha económica y decidió apoyarlo. Pese a esto, supuestamente, él la agredió de forma psicológica.

“Le ofrecí mi casa, mi comida, mi apoyo económico y todo mi respaldo emocional. Lo que recibí a cambio fueron maltratos psicológicos, ansiedad constante, noches sin dormir con el estómago cerrado por la preocupación, y días enteros sin comer bien por estar cuidando que él estuviera bien. Cuando intenté plasmar lo bonito que creí vivir, su respuesta fue burlarse, hablar mal de mí y exponerme públicamente en un video que se hizo viral”. Janet Sauceda

Resaltó estar muy orgullosa de que Gala “no se dejara” y expusiera la “verdadera cara” de Emiliano. Aprovechó para recalcar que no estaba “ardida” y que el motivo de su mensaje era simplemente para expresar lo feliz que estaba de sentirse “validada” por otra persona.

Janet Sauceda “Hoy no escribo para revivir cenizas, sino para alzar la voz por todas las que hemos pasado por esto. Por las que ponemos a un hombre que no nos valora por encima de nuestra propia paz, nuestra salud mental y nuestro bienestar. Amar no es aguantar abusos, y rescatar a alguien que no se quiere a sí mismo solo termina destruyéndote a ti”.

Finalizó diciendo que su noviazgo con Emiliano le enseñó a priorizarse y lamentó que mucha gente siga juzgando a las mujeres que deciden romper el silencio: “A las que juzgan sin saber: ojalá nunca tengan que vivir el infierno de la manipulación y la ansiedad de estar con alguien que te vacía el alma. A las que han estado ahí: sanen, perdonen su propio proceso y recuerden que su valor jamás dependerá de la boca de quienes solo ven la superficie”, concluyó.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar ante las declaraciones de su exnovia?

Tras las publicaciones de su ex, Emiliano Aguilar compartió un video negando las acusaciones y pidiéndole que ya dejara de molestarlo, pues, según él, ya lleva “años sin hablarle”.

“Mira pen..., deja de estar subiendo cosas de mí. Yo no he hablado contigo en años. Me vales madre, no entiendo por qué sigues ca... el palo. Te tatuaste mi nombre, yo te dije que eso estaba muy mal... Es la misma pi... vieja, que nunca estuve con ella y sigue ardida. Así que a chi... a tu madre”, manifestó.

En respuesta, la joven colocó un comentario llamándolo “malagradecido” y exigiendo que se dejara de meter con su familia.

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