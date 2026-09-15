Poncho y Aldo de Nigris mandan nuevo mensaje a Gala Montes tras guerra de declaraciones, ¿se burlaron de ella? FOTO

La confrontación de Gala Montes en redes sociales con distintas personalidades del espectáculo sigue dando mucho de qué hablar, pues la actriz continúa lanzando fuertes comentarios y, en respuesta, recibe nuevos dardos.

Luego de que el fin de semana explotara contra Poncho de Nigris, quien aseguró estar preocupado por ella y terminó embarrando a su sobrino Aldo de Nigris en la polémica, ambos influencers se reunieron para enviarle un nuevo mensaje a Gala. ¿Qué le dijeron?

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Gala Montes ha mostrado comportamientos considerados por muchos como erráticos en las últimas semanas / Redes sociales

¿Qué mensaje le mandaron Poncho y Aldo de Nigris a Gala Montes?

Unos días después de que Gala explotara contra Poncho y su sobrino, el conductor recurrió a su cuenta de X para publicar una fotografía en la que aparece junto a Aldo de Nigris. Ambos forman un corazón con las manos y acompañaron la imagen con una breve, pero clara, descripción dirigida a la actriz:

“Te lo mandamos con amor”, escribió Poncho.

Aunque ni en la foto ni en la descripción mencionan textualmente a Gala, todo apunta a que se trata de un mensaje para ella, pues la publicación llega después de que la actriz señalara que Poncho estaría molesto porque ella rechazó a Aldo de Nigris en el pasado. Incluso, Gala se refirió al influencer como “Taraldo”.

"¿De cuándo a aquí tú te vas a preocupar por mí? Preocúpate por tu p...a madre (...) Estás em...tado porque mandé a la v...a a Taraldo (Aldo de Nigris), por juntarse con puto p..o pe..o.” Gala Montes

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Te lo mandamos con amor ♥️ pic.twitter.com/1aYXpQ7Y9n — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 14, 2026

¿Por qué Poncho y Aldo de Nigris volvieron a hablar de Gala Montes?

Después de las críticas que Gala lanzó durante el fin de semana contra Poncho y Aldo de Nigris, el organizador de ‘Ring Royale’ reveló que había recibido un mensaje que calificó como muy agresivo por parte de la actriz, por lo que aseguró que ya no se involucraría en problemas que no eran suyos.

Sin embargo, en ese momento Poncho no hizo referencia a Aldo, pese a que Gala también lo había involucrado directamente en la polémica. Por ello, ahora llamó la atención que ambos aparecieran juntos en una foto que subió Poncho.

De esta manera, aunque ni Poncho ni Aldo mencionaron directamente a Gala, la publicación ocurre justo después de los recientes señalamientos de la actriz hacia ambos, por lo queel público interpretó el gesto como una nueva respuesta a la polémica.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Qué ha pasado entre Gala Montes y la familia de Nigris?

La polémica entre Gala Montes y la familia de Poncho de Nigris comenzó después del regreso de la actriz a ‘La casa de los famosos México’ 2026. Poncho cuestionó públicamente su regreso al reality e incluso expresó su preocupación por la situación que estaría atravesando Gala.

Los comentarios del influencer no fueron bien recibidos por ella, quien respondió en redes sociales con fuertes declaraciones en su contra. Gala no solamente arremetió contra Poncho, sino que también involucró a su sobrino Aldo de Nigris, a quien llamó “Taraldo” y cuestionó por su participación en el reality.

La situación subió de tono cuando Poncho aseguró que había recibido un mensaje “muy agresivo” de Gala y volvió a pronunciarse sobre la actriz.

El estado en el que se encuentra Gala Montes ha sido motivo de preocupación para personas dentro y fuera del espectáculo, sobre todo por la fuerte discusión que está teniendo en redes con Emiliano Aguilar.

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