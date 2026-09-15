¡Gala Montes preocupa! Sufre aparatoso accidente en Estados Unidos y muestra sus lesiones: VIDEO

¡Gala Montes enciende las alarmas! La actriz apareció en medio de la calle tras sufrir un accidente en Estados Unidos. ¿Qué le pasó?

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Qué le pasó a Gala Montes en Estados Unidos y por qué preocupó a sus fans?

La actriz Gala Montes sorprendió a sus seguidores al publicar un video grabado en una calle de Estados Unidos en el que aparecía quejándose tras sufrir una caída.

El clip rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, pues muchos usuarios pensaron que la actriz había sufrido un accidente grave durante su estancia en el extranjero.

En el video, Gala expresó su molestia con un tono que mezclaba queja y sarcasmo: “Estados Unidos me debes un dineral eh, no te voy a decir nada porque ya no quiero pedos ni arremeter contra ti. Mejor dame la green card y nos quitamos de pedos”.

Aquí el video de las lesiones de Gala Montes:

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¿El accidente de Gala Montes en Estados Unidos fue grave?

En la grabación, Gala Montes mostró el pie que resultó afectado tras la caída y continuó relatando el incidente con su característico estilo desenfadado.

“Mira, me caí ahí, mira mi pie. Pobre pie, de verdad casi muero”, comentó mientras enseñaba la zona lastimada a la cámara.

La exhabitante de La casa de los famosos México también agregó una reflexión cargada de humor sobre la mala racha que parecía estar atravesando: “Cuando de verdad no te puede ir más culero, la propia vida te tira”.

A pesar de la preocupación inicial que generó el video, todo indica que el accidente de Gala Montes no tuvo consecuencias serias. La propia grabación deja ver que la actriz podía caminar y hablar con normalidad, incluso hasta se empezó a reír por lo que el percance habría quedado únicamente en una caída sin lesiones de gravedad.

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