¿Gala Montes enamorada de Adrián Marcelo? Lo invita a Las Vegas: ‘Cáele”; ¿ya respondió el influencer?

La historia entre Gala Montes y Adrián Marcelo no tiene fin. Incluso parece que podría iniciar algo más que una amistad entre ellos. Al menos es lo que se dice en redes sociales, principalmente, por las más recientes declaraciones de la actriz, de quien muchos opinan que estaría pasando por un presunto colapso mental.

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Adrián Marcelo y Gala Montes coincidieron en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuál es la historia entre Adrián Marcelo y Gala Montes?

Todo comenzó en 2024. Adrián Marcelo y Gala Montes coincidieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante semanas, protagonizaron un ciclo de peleas y disculpas. Ella lo llamaba “machista”, mientras que él cuestionaba su salud mental.

Previo a la final del show, el regiomontano abandonó el concurso tras una fuerte discusión con la actriz, quien hasta terminó llorando y con una crisis de ansiedad. A partir de ese entonces, se comenzaron a atacar en redes sociales.

Él decía que la actriz era una “falsa feminista” y solo buscaba llamar la atención. En tanto que ella aseguraba que el influencer era un “peligro”, ya que era un “feminicida en potencia”. Durante un tiempo, las cosas se calmaron entre ellos.

No fue hasta el Mundial 2026 que volvieron a dar de qué hablar al prometer que se reconciliarían si México ganaba el torneo. Esto no pasó, pero sí hubo una especie de arreglo entre ellos. Y es que, hace unas semanas, Adrián confirmó que tenía una comunicación ocasional con la también cantante.

“Yo hablo con gente que sé que me dio la espalda. Si Jesús perdonó, si el Papa perdonó a su agresor que le disparó. Yo tengo el deber de dejar ir. Si uno tiene resentimiento, no puede avanzar… Con Gala hablo a veces en WhatsApp y le digo: ‘Dale, síguela rompiendo’. Anda ahí volviendo locos a todos”, puntualizó.

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Adrián Marcelo confirmó que se había reconciliado con Gala Montes / Redes sociales

Gala Montes invita a salir a Adrián Marcelo, ¿romance en puerta?

En una reciente transmisión en vivo para redes sociales, un internauta le comentó a Gala Montes que sus presuntos problemas actuales se debían a la “derrota” que sufrió a manos de Adrián Marcelo. Ante esto, la joven simplemente se burló e instó al regiomontano a que la alcanzara en Las Vegas, lugar donde actualmente se encuentra paseando.

“Miren cómo la dejó Adrián… ¿Qué Adrián? Adrián, cáile…Adrián Marcelo, aquí te veo”. Gala Montes

A raíz de esto, muchos internautas han comenzado a especular sobre un posible romance entre ellos. Si bien ya se ha teorizado que ella tiene un noviazgo con Emiliano Aguilar, esto jamás ha sido confirmado, por lo que varios internautas creen que es posible algo entre la actriz y el influencer.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Son iguales, seguro. Hasta tienen hijos”

“Ella siempre amó a Adrián Marcelo”

“Serán novios”

“Que se la detone en secreto, necesita liberar el estrés”

“Los que pelean se aman”

“Ya anden, están igual de locos”

Jajajaaj la Cricosa invitando a Adrián a Las Vegas 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pBPGEqKItc — Funada (@FunadaD) September 14, 2026

¿Gala Montes y Adrián Marcelo se encontraron en Las Vegas?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido a la invitación de Gala Montes y tampoco ha mostrado señales de estar en Las Vegas. Hace poco, se viralizó una imagen de la joven junto a un hombre misterioso.

Hubo muchas teorías de su identidad. Incluso se llegó a decir que se trataba de Emiliano Aguilar. No obstante, ella aclaró que era su exnovio, Icho Van. No obstante, dejó claro que no era una señal de reconciliación.

Indicó que estaba pasando por un mal momento y el músico simplemente acudió para consolarla, pues ambos se llevan muy bien y quedaron como amigos.

“Solo somos amigos, vino a ayudarme porque mi vida se está desmoronando. Para eso están los ex amigos; si tus ex no son así, entonces te enamoraste de la persona equivocada”, sentenció.

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