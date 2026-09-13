Tristán, hijo de Yahir, vuelve a arremeter vs. Gala Montes con contundente mensaje: "¡Ubícate!”

Gala Montes se ha involucrado en un fuerte conflicto mediático con varias personalidades luego de su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026, entre ellas Tristán, hijo de Yahir, con quien la actriz compartió dentro del reality.

En un primer momento, Tristán mostró su apoyo a Gala ante la delicada situación que atraviesa; sin embargo, la actriz respondió con críticas hacia él. Posteriormente, el hijo de Yahir decidió contestarle, avivando la discusión entre ambos en redes sociales.

¿Qué se han dicho Gala Montes y Tristán y cómo surgió el pleito entre ellos? Te contamos.

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Tristán, hijo de Yahir / Foto: IG/trizzteh

¿Cómo surgió el conflicto entre Tristán y Gala Montes?

El conflicto entre Tristán y Gala Montes surgió después de que el hijo de Yahir mostrara su apoyo a la actriz tras su polémica salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Sin embargo, Gala respondió a los comentarios de Tristán y cuestionó que se involucrara en una situación que, según ella, no le correspondía. Esto provocó que el joven cambiara su postura y decidiera responderle públicamente.

Tristán terminó retirando el apoyo que inicialmente había mostrado hacia Gala y lanzó fuertes acusaciones contra ella, incluso relacionadas con un supuesto consumo de cristal.

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Tristán vs Gala Montes

¿Qué dijo Gala Montes sobre el hijo de Yahir?

Durante una transmisión en vivo en la que Gala habló acerca de las personas que han opinado sobre su situación, la actriz no se quedó callada y respondió con fuertes declaraciones contra el hijo de Yahir.

Gala arremetió contra Tristán y cuestionó que opinara sobre su vida, pues señaló que ella se lleva bien con Yahir. Además, lanzó comentarios sobre su apariencia física y aseguró que “parece muerto”, en comparación con ella, a quien describió como una “cricosa hot”.

La actriz también recordó la etapa en la que Tristán creó contenido para plataformas de contenido exclusivo y utilizó este tema como argumento para reclamarle que opinara sobre su situación.

Gala siguió con más insultos para Tristán y mencionó sobre su etapa de rehabilitación para las adicciones.

“Tú qué te tienes que meter, güey, si yo con tu jefe me llevo bien (...) Te ves horrible, güey. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot (...) Se anda prostituyendo en OnlyFans...” Gala Montes

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Gala Montes / Redes sociales

Gala Montes y Tristán siguen con su discusión en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, ambos continuaron lanzándose declaraciones y avivando el enfrentamiento entre ellos.

Tristán comenzó defendiéndose y argumentó que no niega su etapa de internamiento en ‘Clínica Libre’. Incluso, mencionó que durante ese periodo estuvo con Emiliano Aguilar, amigo de Gala.

Posteriormente, arremetió contra la actriz al señalar que él estuvo internado durante tres años, mientras que ella “no aguantó ni dos días”. Además, aseguró que las críticas no funcionan con él, pues se considera una persona honesta y afirma hablar públicamente de las diferentes situaciones que ha enfrentado a lo largo de su vida.

“Nunca negupe a clínica libre, me salvarona mí y a tu amiguito Emiliano la vida, y él me cae muy bien. No nos enemistes (...) Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años (...) Estás enojada con la vida” Tristán, hijo de Yahir

Más tarde, Gala Montes subió otra historia para responderle a Tristán y reiteró que mantiene una buena relación con su papá, Yahir. Además, reveló que a Emiliano Aguilar no le cae bien Tristán y reconoció que ella únicamente fuma marihuana y no consume otras sustancias.

La actriz continuó con sus críticas y volvió a mencionar la etapa en la que Tristán subía contenido exclusivo a plataformas digitales. Finalmente, aseguró que no aceptará críticas constructivas de “alguien que no ha construido nada”.

“Yo me llevo súper chido con tu jefe; a Emiliano le ca..s, por cierto (...) Yo solo fumo weed, no me meto otras cosas; no me tengo que andar vendiendo en Onlyfans. No acepto críticas constructivas de alguien que no ha construido nada.” Gala Montes

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