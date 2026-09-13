Ricardo O’Farrill defiende a Gala Montes ante rumores de brote psicótico y ella lo destroza: “¡Ya cállate!”

La aparición de Gala Montes con un nuevo look luego de su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026 no solo despertó burlas y memes en redes sociales, sino también preocupación entre algunos usuarios, quienes comenzaron a especular sobre su estado de salud mental y señalaron un probable brote psicótico.

Quien habló al respecto e incluso salió en defensa de la actriz fue el comediante Ricardo O’Farrill, quien en su momento también se convirtió en tema de conversación debido a una crisis de salud mental y consumo de sustancias.

¿Qué fue lo que dijo el comediante sobre Gala Montes y qué respondió la actriz? Te contamos.

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Ricardo O’Farrill / Facebook: Ricardo O’Farrill

¿Qué ha pasado con Gala Montes tras su salida de ‘La casa de los famosos México’?

La polémica con Gala Montes inició incluso antes de su regreso al reality, pues en redes sociales ya se había visto envuelta en discusiones con influencers e incluso con Rosa María Noguerón y la producción de ‘La casa de los famosos México’.

El domingo 6 de septiembre, Gala regresó a la casa y, desde el inicio, declaró que había estado de fiesta desde días antes y que había llegado “en vivo”. Sin embargo, salió del reality de manera sorpresiva el 8 de septiembre y comenzaron a circular versiones sobre las circunstancias de su salida, entre ellas, que habría ocurrido después de un supuesto altercado con miembros del staff y del equipo psicológico del reality.

Joanna Vega-Biestro difundió información al respecto y Gala respondió de manera tajante, con fuertes declaraciones hacia la periodista y su familia.

El sábado 12 de septiembre, Gala apareció en sus redes sociales con un radical cambio de look, lo que provocó nuevas especulaciones sobre su estado emocional y de salud mental. Entre quienes hablaron al respecto se encuentra Ricardo O’Farrill, quien incluso salió en defensa de la actriz.

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Gala Montes?

La tarde del 12 de septiembre, el comediante escribió una publicación en la que habló acerca de los brotes psicóticos y explicó que los cambios en la estética pueden formar parte de un proceso de reinvención personal durante una enfermedad mental, la cual puede ser reversible.

Al respecto, Ricardo O’Farrill se pronunció en defensa de la actriz y señaló que esta situación no es un motivo de burla. Además, hizo un llamado a la empatía con Gala Montes y sus seres queridos ante una posible crisis de salud mental, pues destacó el dolor emocional que puede provocar una situación de este tipo.

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse (...) Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio es su estética visual. Esta es la faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal. Pero definitivamente no es un motivo de burla. Antes de juzgar pensemos un momento en sus seres cercanos y como están viviendo este momento.” Ricardo O’Farrill

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Ricardo O’Farrill sobre Gala Montes / X

¿Gala Montes respondió a Ricardo O’Farrill?

Horas después de la publicación del comediante, Gala Montes respondió y, lejos de aceptar la muestra de empatía y apoyo de Ricardo, criticó que se metiera en un asunto que, según ella, no le corresponde. Además, mencionó que nadie se acuerda de él, por lo que recurriría a hablar sobre un tema en tendencia para volver a tener relevancia.

Asimismo, señaló que, según sus palabras, a Ricardo únicamente lo recuerdan por el brote que tuvo y se comparó con él, pues mencionó que ella está ganando dinero y que no le está dando problemas a su mamá, como, según ella, él lo hizo en su momento.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú y dándole p..os a mi mamá así que mejor ya cállete pi...e hijito de mami.” Gala Montes

Con estas declaraciones, Gala rechazó las especulaciones sobre su estado de salud mental y dejó claro que no considera que esté atravesando una crisis de este tipo. Hasta el momento, no ha habido otra respuesta o comentario entre ambos.

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