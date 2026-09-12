Gala Montes ¿mordida por un burro? Reaparece tras salir de La casa de los famosos México con EXTREMO cambio de look VIDEO

Luego de que Gala Montes contara su versión sobre su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026, la actriz volvió a encender las redes sociales, aunque esta vez no fue por algún comentario que desatara la polémica.

Y es que Gala reapareció con un radical cambio de look que recordó a una de las etapas más polémicas de Britney Spears. ¿Ya está cerrando ciclos?

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Gala Montes se fue de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo es el nuevo look de Gala Montes?

Desde la noche del viernes 11 de septiembre, Gala Montes levantó sospechas en sus historias de Instagram, pues durante varias publicaciones apareció utilizando gorra y ya se notaba que tenía mucho menos cabello de lo habitual.

Sin embargo, fue hasta la mañana del 12 de septiembre cuando la actriz apareció sin gorra y dejó al descubierto su nueva imagen, con los costados de la cabeza rapados, un fleco muy marcado y el largo de su cabello considerablemente recortado, que recordó al look de Britney Spears en el 2007.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre su nuevo look?

La actriz no dio detalles sobre por qué decidió hacer este radical cambio de imagen, pero sí fue tajante al pedir que no la molestaran.

En la historia, comentó que ese día iba a pelear el boxeador Ryan García, a quien considera “su novio”, y aseguró que no sabía cómo le haría, pero que estaría presente en la pelea.

En el video, se puede apreciar que Gala se encuentra en Las Vegas, lugar donde se llevaría a cabo la pelea la noche del sábado 12 de septiembre.

“Hoy sí neta no me estén chin...o la madre, porque hoy pelea mi novio Ryan García (...) Pero yo voy a estar ahí...” Gala Montes

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Por qué salió Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

En un inicio, en las redes sociales del reality se informó que Gala había abandonado de manera voluntaria la competencia.

Sin embargo, Gala contó en sus historias que ella no se salió, sino que la sacaron en contra de su voluntad, luego de que, según sus palabras, le negaran un artículo íntimo porque le había llegado su periodo.

La actriz relató que abrió la puerta por la que llega la paquetería a las instalaciones y comenzó a gritar para pedir un tampón o algún artículo para la menstruación.

“Yo me salí del confe porque me estaba bajando, se me estaba escurriendo la pu… sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Me fui adonde estaban, adonde les llegan los paquetes de Amazon. Obviamente los participantes no abren esa puerta, pero yo sé que es un foro porque yo viví ahí. Me valió, abrí la puerta y me salí de La casa de los famosos y les dije: ‘Jefa, un tampón’ y me regresé… Yo no me quería salir, me sacaron.” Gala Montes

Dentro de esta declaración, Gala también arremetió contra la periodista Joanna Vega-Biestro, quien anteriormente había dado una versión más detallada sobre cómo habría sido la salida de la actriz del reality.

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