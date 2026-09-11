La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el habitante salvado HOY, viernes 11 de septiembre?

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos México 2026. Tras una intensa semana de nominaciones, tres habitantes llegaron a la prueba por la salvación con la esperanza de evitar el riesgo de eliminación.

Con la gala de este viernes 11 de septiembre, el tablero del reality podría cambiar por completo. Un habitante abandonará la placa y llegará con más tranquilidad al domingo de eliminación.

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¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 en la séptima semana?

La casa de los famosos México 2026 vivió una de sus nominaciones más complicadas de la temporada. Los participantes enfrentaron una dinámica especial antes de emitir sus votos y definir a los habitantes en riesgo.

La placa quedó integrada por



Mariana

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir

En el caso de Mariana, su lugar quedó asegurado tras ser nominada directamente por la líder Brianda.

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¿Cómo llegaron Yahir, Mariana y Brianda a la prueba por la salvación en La casa de los famosos México 2026?

La lucha por la salvación en La casa de los famosos México comenzó desde el jueves, cuando los habitantes se enfrentaron en una prueba para conseguir un lugar en el reto final. El objetivo era claro: acercarse a la posibilidad de abandonar la placa.

Tras superar varias rondas y mantenerse firme frente a sus compañeros, Yahir consiguió imponerse en una intensa final. Incluso necesitó dos desempates consecutivos para asegurar su lugar como uno de los aspirantes a la salvación.

Por su parte, Mariana obtuvo una inesperada segunda oportunidad durante una dinámica de beneficio al azar. Luego de ganar un desafío de preguntas y un desempate con llaveros numerados, pudo elegir entre un premio material o pelear por la salvación, y decidió jugársela dentro del reality.

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Yahir / Mezcalent

¿Quién fue el salvado de La casa de los famosos México 2026 HOY 11 de septiembre?

La prueba de salvación se llevó a cabo con la dinámica de las canicas, en la que los participantes debían lanzar una pelota e intentar que cayera en alguno de los orificios numerados. Cada acierto otorgaba una determinada cantidad de puntos, dependiendo del número en el que terminara la pelota, y el concursante con la mayor puntuación ganaba la salvación y salia de la placa.

Yahir gana la salvación y se queda con ella, dejando la placa de nominados esta semana.

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La casa de los famosos México 2026 tendrá concierto en vivo hoy: ¿qué famosa banda entrará?

Este viernes 11 de septiembre, La casa de los famosos México 2026 celebrará una gala especial que combinará fiesta, convivencia y música en vivo. Como parte de una de las tradiciones más esperadas de cada temporada, los habitantes disfrutarán de una noche temática llena de sorpresas y con invitados especiales.

La gran atracción será la presentación de La arrolladora banda el limón, de René Camacho, que llegará a la casa para interpretar algunos de sus éxitos frente a los participantes. La fiesta podrá seguirse a partir de las 10:00 de la noche a través de Canal 5 y la plataforma ViX.