La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY, miércoles 9 de septiembre?

La casa de los famosos México 2026 no le da tregua a nadie: apenas se apaga el escándalo por la salida de Gala Montes y ya se viene una nominación con monstruos, gritos y sustos de por medio. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta hoy, miércoles 9 de septiembre, sobre nominados, inmunidad y la próxima gala de terror.

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo será la nominación de terror en La casa de los famosos México 2026?

La séptima gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 tendrá una dinámica completamente distinta a las anteriores. La producción preparó una noche temática en la que los habitantes serán sorprendidos por monstruos y situaciones escalofriantes mientras emiten sus votos.

Desde el arranque de la temporada, las reglas para nominar han cambiado constantemente. Los famosos han tenido que enfrentarse a dinámicas relacionadas con el azar, como las fichas del destino, las pelotas del destino y los famosos puerquitos del destino.

Durante la gala previa, Odalys Ramírez adelantó que por primera vez se llevará a cabo una “nominación del terror”. La conductora explicó:

“Por primera vez será una nominación del terror (...) Ellos son monstruos y serán los encargados de los sustos en esta nominación. Será muy intensa y muy escalofriante”. Odalys Ramírez

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¿Por qué Mariana y Karina ya están nominada en La casa de los famosos México 2026?

Antes incluso de que comenzara el proceso de nominación, ya existía una habitante en riesgo. Mariana fue enviada directamente a la placa por la líder de la semana, Brianda Deyanara, quien utilizó su poder estratégico para colocarla en la cuerda floja.

Sin embargo no está sola. Karina Torres también subió a la placa pues Ernesto Laguardia pudo ver a su hijo menor, el precio fue nominar con tres puntos a un participante por lo que ‘la perdida’ ya esta en la placa.

Por ahora, la habitante deberá esperar el resultado de la gala para conocer quiénes la acompañarán en la placa y qué tan complicado será su camino rumbo a la permanencia dentro de La casa de los famosos México 2026.

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Karina Torres / Redes sociales

¿Quiénes siguen en la competencia de La casa de los famosos México 2026?

Tras varias semanas de eliminaciones, abandonos y cambios inesperados, diez habitantes continúan luchando por llegar a la gran final de La casa de los famosos México 2026.

Los famosos que siguen dentro de la competencia son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Massad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Memo Schutz

Yahir

Gema Garoa

Mariana.

¿Quién tiene inmunidad y quiénes están en riesgo de nominación hoy en La casa de los famosos México?

La inmunidad de esta semana fue definida mediante una polémica subasta realizada en la Sala de los Acuerdos. En ella, los participantes tuvieron la oportunidad de comprar protección a cambio de sacrificar parte del presupuesto destinado a la comida.

Ese Pérez fue quien realizó la oferta más alta al comprometer el 40 por ciento del presupuesto semanal de alimentos, superando a compañeros como Brianda Deyanara y Massad Altamimi. Gracias a ello consiguió la inmunidad y no podrá ser nominado.

Por otro lado, Brianda perdió el beneficio tradicional de protección que normalmente acompaña al liderazgo, por lo que sí puede subir a la placa esta semana. Hasta antes de la gala, los habitantes que podrían recibir votos son:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yahir

Gema Garoa

Massad Altamimi.

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¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 hoy 9 de septiembre?

Gema Garoa



3 puntos Brianda

2 puntos de Masad

1 Punto Yahir Gema confesó que uno de sus mayores miedos son las casas de terror, por lo que su nominación en la dinámica de espanto la afectó más de lo que esperaba. La habitante rompió en llanto y comenzó a temblar visiblemente por la tensión del momento.



Corre Forest CORRE!!!!!!!

Wey Gema se convirtió en la mismísima Ana Gabriela Guevara hahahahaha#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/dF6SHUYHuZ — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 10, 2026

Yahir



3 puntos a Cynthia Klitbo

2 puntos a Gema Garoa

1 punto a Karina

Ernesto Laguardia:



3 puntos a Yahir

2 puntos a Gema

1 punto a Memo

Pobre de Ernesto jajajajaja, corrió por su vida jajaja hasta se me quedó sin aire Erny.

Me encanto que nominó a todos por fuertes hahahahaa

Winnie Pooh me aventó varía groseria#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/904UBGqa4u — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 10, 2026

Brianda Deyanara

3 puntos a Ernesto Laguardia

2 puntos a Gema Garoa

1 punto a Cynthia Klitbo

Massad Altamini

3 puntos a Karina Torres

2 puntos a Memo

1 punto a Gema

Ese Pérez



3 puntos a Massad

2 puntos a Brianda

1 punto a Yahir

Oigan, amo al actor que agarró la gorra de Ese Pérez y se la dejo toda embarrada hahahaha



Que coyón me salió el de barrio la verdad hahahahahah corrió por su vida#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/YCdr0dQAKF — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 10, 2026

Memo Shutz

3 puntos a Massad

2 puntos a Ernesto Laguardia

1 punto a Karina Torres

Mariana



3 puntos a Gema

2 puntos a Karina

1 punto a Brianda

Karina Torres



3 puntos a Massad

2 puntos a Yahir

1 punto a Ernesto

como temblaba la cámara cuando Karina huía del zombie



JAJAJAJAJAKAKAKA Temblor Torres pic.twitter.com/9UAruFvTtL — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 10, 2026

Cynthia Klitbo

3 puntos a Karina

2 puntos a Massad

1 punto a Brianda

Finalmente la lista de nominados queda así:

